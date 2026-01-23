快訊／記憶體力成科利多 經濟部證實了！

財經中心／廖珪如報導

為持續掌握人工智慧、高效能運算及車用晶片等新興市場商機，力成科技繼 110 年申請台商回台投資方案建廠後，再度加碼投資 443 億元，規劃於新竹科學園區及新竹產業園區設置扇出型面板級封裝與先進晶圓封裝產線，並預計增聘 2,044 名本國員工。

投資台灣事務所今(23)日通過 3 家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的力成科技、台塑大金精密化學，以及中小企業方案的祥成行。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引 1,712 家企業約 2 兆 6,218 億元投資，預估創造 16 萬 4,554 個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有 342 家企業投資約 1 兆 4,191 億元，帶來 9 萬 3,999 個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引 1,161 家企業投資約 5,940 億元，帶來 4 萬 1,297 個就業機會。後續尚有 10 家廠商排隊待審。

力成科技斥資 443 億元衝刺先進封裝：建置 AI 導向之扇出型面板級生產線

力成科技（6239）為全球記憶體封測領導廠商，在積體電路封裝與測試服務領域長期居於領先地位，服務項目涵蓋晶圓凸塊、針測、 IC 封裝、測試、預燒至成品製造，以及固態硬碟封裝等，產品出貨遍及全球。憑藉在記憶體與邏輯產品封測技術上的深厚基礎，力成科技持續投入先進技術研發，並於多項關鍵技術領域取得重要進展，包括矽穿孔連接技術優化、高頻寬記憶體試產與製程精進，以及 2.5D／3D 異質整合技術的多項突破，逐步發展為封測產業中兼具邏輯封裝服務能力的全方位企業。

為持續掌握人工智慧、高效能運算及車用晶片等新興市場商機，力成科技繼 110 年申請台商回台投資方案建廠後，再度加碼投資 443 億元，規劃於新竹科學園區及新竹產業園區設置扇出型面板級封裝與先進晶圓封裝產線，並預計增聘 2,044 名本國員工。新建產線將導入 AI 應用技術，包括刀具辨識系統、自動瑕疵分類系統與視覺檢測系統等，以提升生產效率與製程精準度；同時建置能源管理系統及太陽能發電設施，落實節能減碳目標。本次投資將有助於力成科技進一步深化先進封測技術能量，穩固長期成長動能，並同步提升我國半導體產業在先進封裝測試領域的整體競爭力。

台塑大金擴建高純度氫氟酸產能：大發廠結合 AI 模組響應半導體供應鏈本土化

台塑大金精密化學係由台塑工業與日商大金工業合資成立，生產半導體用高純度氫氟酸、氟化銨及緩衝級氫氟酸，為國內首間高純度氫氟酸生產供應商，主要客戶為晶圓代工廠、記憶體廠與面板廠等。由於半導體產業先進製程發展快速，對高純度氫氟酸等電子特用化學品需求隨之增加，促使台塑大金持續擴增產能。本次預計進行高雄大發廠擴建計畫，投資金額逾 19 億元，將增聘 25 名本國員工。新廠將生產設備結合邊緣 AI 模組與感測器，協助優化作業流程與強化工安管理，並規劃採購綠電、建置太陽光電設施與加強製程用水回收，致力配合半導體供應鏈減碳要求，響應國際環保趨勢。本次投資計畫將有助於電子特用化學品產業本土化，提升自主生產能力，進而推動台灣高科技產業發展。

在地經銷商數位轉型：祥成行建置智慧倉儲物流與永續油品整合服務平台

祥成行專營化學溶劑及潤滑油之銷售、儲運與配送服務，係中油國光牌潤滑油在南部地區最大經銷商。由於擁有穩定貨源、自有倉儲物流體系及高黏著度客戶群之三大核心優勢，祥成行已在工業用油供應市場屹立一甲子。面對環保法規趨嚴及營運成本攀升的挑戰，祥成行聚焦智慧化及永續經營轉型，規劃增聘 4 名本國員工，投資逾 1 億元在高雄大寮區興建智慧倉儲物流及建置永續油品平台，將透過數位感測與 AI 預測模型，優化油品補給與輸配效率，同時建立廢油回收與再生系統、設置太陽能發電設施等，逐步落實資源循環與減碳目標，積極實現「永續油品平台型整合服務商」願景。

