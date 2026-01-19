快訊／記憶體拉空襲警報？ 美國要課稅100%

財經中心／廖珪如報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16 日於美光（Micron）紐約州新廠動土典禮上釋出強硬訊號，明確表示未來凡是不在美國境內生產的記憶體製造商，將可能面臨高達 100% 的關稅。（示意圖／AI生成）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16 日於美光（Micron）紐約州新廠動土典禮上釋出強硬訊號，明確表示未來凡是不在美國境內生產的記憶體製造商，將可能面臨高達 100% 的關稅。這項政策若落實，將成為美國史上首次特別針對動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商的極端貿易制裁，其核心目標在於強迫全球供應鏈移往美國本土。

美光成為關稅政策唯一避風港：全球主流廠商恐面臨「致命一擊」

科技新聞網站 Wccftech 分析指出，目前全球 DRAM 大廠中，唯有美光（Micron）具備在美國本土生產的既有基礎與擴產計畫。鑒於川普政府展現針對記憶體產業的堅定立場，對於多數產地集中在亞洲的主流廠商而言，100% 的關稅成本將使其在美國市場喪失價格競爭力，甚至被視為產業競爭中的「致命一擊」。

韓系雙雄首當其衝：三星與 SK 海力士尚未具備美境生產線

儘管南韓半導體巨人近期動作頻頻，但仍未符合此項關稅豁免的潛在條件：三星（Samsung）： 雖已宣布多項關於前段與後段製程的投資，但目前尚無在美國建造記憶體生產基地（Fab）的具體計畫。而SK 海力士（SK Hynix）： 近期雖宣布在印第安納州投資 40 億美元，但該計畫核心為 2.5D 先進封裝與研發作業，並未包含 DRAM 實際產線。

台廠鏈接連受累：南亞科與華邦電面臨美國市場准入挑戰

除了韓系大廠外，台廠龍頭南亞科（2408）及華邦電（2344） 也在全球 DRAM 供應鏈中占有關鍵地位。由於這兩家公司的主要生產基地均位於台灣，若 100% 關稅政策成真，其輸美產品將面臨極高的成本壓力。市場正密切關注這些大廠是否會因應政策，被迫評估赴美設置生產線的可能性。

