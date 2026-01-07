快訊／記憶體熄火！台積電ADR下跌1.57% 迷因股始祖逆勢上揚逾5%

財經中心／程正邦報導

市場聚焦就業數據，主要指數漲跌互現、債市走強。（圖／翻攝Yahoo!美股）

美股在歷經2026年開春的多頭狂歡後，週三（7日）終於迎來首度「集體歇腳」。隨著記憶體板塊漲勢熄火，加上ADP民間就業數據低於預期，市場情緒轉趨保守。儘管道瓊與標普一度於開盤刷新歷史紀錄，隨後卻因動能不足而回吐漲幅。

至台灣時間8日凌晨1時截稿前，費城半導體指數表現最為弱勢，跌幅超過1%，資金明顯轉向債市避險，10年期美債殖利率回落至4.14%。

Meta 收購 AI 新創公司 Manus 遭中國監管審查，股價跌1.83%。（圖／翻攝Yahoo!美股）

科技龍頭集體回檔：記憶體與AI題材轉淡

在人工智慧（AI）題材連續數日噴發後，半導體族群今日普遍面臨獲利了結壓力：

* 記憶體三傑回檔： 美光（MU）、SanDisk、希捷科技（Seagate）未能延續漲勢，盤中拖累費半指數大跌83.96點。

* 台積電與 Meta 承壓： 台積電 ADR 下跌 1.57%；臉書母公司 Meta 則因收購 AI 新創公司 Manus 傳出遭中國監管機構初步審查，股價同步走跌1.83%。

* 個股亮點： 迷因股始祖 GameStop（GME）逆勢上揚逾 5.66%，主因公司公布極具激進的薪酬方案，將執行長報酬與「千億美元市值」目標掛鉤。

迷因股始祖 GameStop（GME）逆勢上揚逾 5.66%。（圖／翻攝Yahoo!美股）

委內瑞拉變數：川普「拿油換穩」 油價應聲下挫

地緣政治事件對華爾街的影響呈現「脫鉤」現象。雖然美軍閃擊委內瑞拉逮捕馬杜洛震撼全球，但分析師指出，市場更在乎的是「石油產量」。

* 原油大跳水： 由於川普宣稱委內瑞拉將移交5,000萬桶原油給美國，紐約輕原油（WTI）應聲跌破每桶 57 美元。

* 社會穩定成關鍵： 分析師克里斯多福（Paul Christopher）警示，短期油價受消息打壓，但長期需視委內瑞拉能否在美方介入下恢復社會穩定。若陷入混亂，將成為美股負面因素；反之若能重整石油產能，對拉美經濟鏈將是利多。

記憶體熄火！台積電ADR盤中下跌1.57%。（圖／翻攝Yahoo!美股）

數據周序幕：勞動市場放緩 美債吸金

剛公布的美國12月ADP民間就業人數僅4.1萬，低於市場預期的4.9萬，顯示勞動市場動能正逐步降溫。

* 債市走強： 就業數據疲軟強化了市場對聯準會（Fed）2026年降息的預期，帶動全球公債價格同步上漲。

* 避險情緒升溫： 貴金屬與大宗商品今日亦出現回檔，黃金結束連三紅，下跌0.91%至每盎司 4,455 美元；銅價也從歷史高點小幅拉回。

