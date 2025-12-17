娛樂中心／徐詩詠報導

女星許允樂和藝人張兆志離婚後，後續便和歌手李玉璽交往。今日稍早兩人傳出婚訊，男方則在臉書證實，自己將和許允樂步入禮堂，更甜蜜喊「要一起變老」。





快訊／許允樂「閃電再婚了」！對象是這「超帥男星」

許允樂2024年與李玉璽交往，如今兩人宣布結婚。（圖／翻攝許允樂臉書）

許允樂和張兆志離婚後，因2024年和李玉璽合作舞台劇《婚內失戀》後認識並開始交往，雙方更透露是以結婚為前提。對此，男方在臉書表示：「我不太擅長，那些其實很重要的事情。例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到；例如過敏的皮膚，她不會說不要抓，只是牽住我的手；例如生活，她說：『我也不會，那我們一起』她沒有拉我 也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起，她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」

兩人甜蜜相視。（圖／翻攝許允樂臉書）





女方則在臉書撰文分享好消息，透露：「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事。他說：『我們一起生活。』我說：『我家的貓會讓你過敏打噴嚏。』沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起，他說：『我想跟妳結婚。』我說：『我願意。』他是李玉璽，我們結婚了。搞不好！有機會一起到老。」









