快訊／詹能傑捨身脫面罩救人 基消防局：他未戴共生面罩

英勇小隊長詹能傑三度進火場找受困女子殉職。（圖／東森新聞）





基隆社區大火釀成2死6傷，其中小隊長詹能傑殉職，當時他脫面罩捨身救人，但外界質疑，怎麼會脫身上面罩給受困死者。稍早消防局證實，詹仁傑並未隨身攜帶公裝配備「共生面罩」。

勇消詹能傑殉職

回顧整起案件，昨（21）日晚間基隆市樂利三街大火，消防隊抵達現場時，濃煙已經不斷從窗戶竄出。救援人員進入火場後驚覺，室內空間幾乎被堆積如山的回收雜物填滿，形成極大的救援阻礙。

擔任救援任務的小隊長詹能傑，兩度進出火場搜索後，在換上新氣瓶後第三度挺進火場深處。當他在廚房最裡面的雜物堆中尋獲受困的羅姓女子時，為了爭取救人時間，詹能傑無私摘下自己的面罩給羅女使用，最終不幸在火場中昏厥，與隊友失聯。

當時一同入屋的義消盧彥宏回憶，兩人交替吸同一個面罩的氧氣，瞬間就陷入嚴重缺氧。盧彥宏意識到數值過低時，用盡最後一絲力氣爬出火場，一邊趴在地上大口喘氣，一邊焦急喊著「沒氣了」，提醒同仁詹能傑被壓在雜物下拖不出來。

雖然搜救同仁立即衝進火場將詹能傑救出，沿途不斷大喊「詹能傑你給我起來」，但因缺氧過久，詹能傑送醫後於22日凌晨宣告不治。基隆市消防局對於詹小隊長的殉職深表哀悼，將依法報請從優撫卹，全力協助家屬處理治喪事宜。

