快訊／詹詠然宣布退休！結束30年網球生涯 澳網辦榮退儀式「感謝台灣」曝下一步

詹詠然宣布告別30年職業網球選手生涯。（翻攝詹詠然臉書）

36歲台灣網球好手詹詠然，在巴黎奧運結束後逐漸淡出職業賽場，今（21日）中午宣布退休，正式結束30年職業網球生涯。澳洲網球公開賽主辦單位也宣布，將於本屆賽事期間為她舉辦退休儀式，她也成為首位獲得大滿貫賽事邀請舉行榮退儀式的台灣球員。

為何要退休了？ 職業選手背後辛酸有誰知？

詹詠然今在臉書發文：「再見 ，職業網壇。」並表示：「我一直都不太擅長說再見，尤其是要跟一個陪了我30年的夢想道別。網球在我6歲的時候走進了我的人生，沒想到就這樣一路陪著我，走到了36歲。」

詹詠然也直言，成為職業運動員，本身就是一條沒有任何保證的道路，「沒有人承諾一定會成功，也根本沒有回頭路，拿到的每一個獎盃，也都會被下一週開始的新賽事拋在腦後。」她指出，外界往往只看見運動員站上頒獎台的瞬間，卻忽略背後的現實，「但在每一場比賽的背後，其實都是一個很少被看見的人生——日日枯燥乏味的訓練、永無止境的時差，還有一次又一次的長途飛行。」

她也分享，網球帶給自己的從來不只是勝負結果，「它也教會我怎麼跌倒、怎麼再站起來，還有在全世界都不相信你的時候，依然堅持繼續相信自己。」那些孤單、那些不被理解、那些因為要求完美的鑽牛角尖、那些想盡辦法卻也無法控制的時刻，「一點一滴，都讓我更認識自己，從懷疑中找到確信，也把我塑造成今日的我。」

沒拿過澳網冠軍？ 為何在澳網舉辦退休儀式？

回顧從國內第一場青少年比賽，到站上國際頂尖職業賽場，披上中華隊戰袍、拿下夢想中的獎盃，甚至登上世界第一，詹詠然形容那是一段情緒交織的旅程，「有狂喜、有平靜、有踏實、也有鬆了口氣。」她也坦言，生涯後期因身體限制不得不放棄部分目標，但仍感到無比幸運，「能夠在這樣子的限制之下，完成自己所能夠達到的最高點，已經感到非常的幸運。」

談到即將在澳網舉辦的退休儀式，詹詠然也點出特殊意義。雖然從來沒有拿過澳網冠軍，但她回憶自己14歲時正是在澳網拿下青少女組雙打冠軍，正式開啟職業網球之路，因此這段旅程的結尾，對她而言意義非凡。

詹詠然也向一路支持她的家人、搭檔、團隊、貴人與和贊助商，並說：「最後我要感謝這片土地、感謝台灣滋養我，做為我的後盾、做為我迷航時候的燈塔。」她期待期待人生的下一個篇章，「能夠有能力、有榮幸，為年輕一代付出、傳承。在那之前，我也會更努力準備好自己，迎接第二人生。」強調這不是道別，她也不會走遠，更是期待自己用別的方式歸來。

