快訊／請病假逾1年！監察院長陳菊請辭獲准 2月1日生效

總統府今天（28日）下午發布總統令，宣布監察院長陳菊請辭，此令於2026年2月1日生效。（資料照片／鏡週刊提供）

總統府今天（28日）下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，此令於2026年2月1日生效。

監察院長陳菊在2024年12月因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長腫瘤，切除後準備出院，卻又發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已將近1年。

事實上，今天上午立法院司法及法制委員會舉行「政務人員權利義務法制化」公聽會。民眾黨立委黃國昌會中質疑，陳菊從2024年12月底開始請假，試算陳菊每年的假期，陳菊不只每年有65天休假可請，請完以後再申請延長病假，假還不用用滿任期就屆滿了，認為政務人員未法制化有疑慮。 據知情人士表示，陳菊一直想辭院長，請假後也沒有領薪水。但層峰在衡量人情與政治現實之後，一直沒有同意她的辭呈。

一方面，陳菊和賴清德情同姐弟，總統捨不得她離開。另外依照現在的政治情勢提任何人接任，立院都不容易過關，才讓這個事情一直擱著。

知情人士表示，去見過陳菊的人說，她的身體狀況其實還不錯，只是出於家人的考量，讓她還待在醫院裡面持續做復健。



