快訊／謀殺謝侑芯現場「還有第3人」？經紀人Chris回應了：拜託大家幫忙

娛樂中心／綜合報導

網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案情大逆轉，當地警方改以謀殺方向偵辦，而鎖定的關鍵人物就是與她共度一晚且最後接觸謝侑芯的知名歌手黃明志，但黃明志至今失聯，警方尚未尋獲他。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案情大逆轉，當地警方改以謀殺方向偵辦，而鎖定的關鍵人物就是與她共度一晚且最後接觸謝侑芯的知名歌手黃明志。據了解，警方改以謀殺案偵辦後，原本交保的黃明志卻突然失聯，電話不接，大馬警方發布通緝。謝侑芯經紀人Chris發文更驚爆「現場還有第三人，這人到底是誰」，現場是否有第三人，Chris也親自回應了！

網紅女神護理師謝侑芯，在網路擁有相當高的人氣，未料竟傳出在馬來西亞暴斃身亡，警方4日宣布從原本猝死轉向謀殺方向調查，尤其鎖定與謝侑芯最後接觸的歌手黃明志為首要調查關鍵人。

廣告 廣告

網紅女神護理師謝侑芯，在網路擁有相當高的人氣，未料竟傳出在馬來西亞暴斃身亡。（圖／翻攝自irisirisss900 IG）

在關鍵人黃明志失聯及命案還尚有許多疑點未釐清，謝侑芯的經紀人Chris 稍早在IG發文指出四疑點，「空白的18個小時到底發生甚麼事情？」、針對房間內的違禁品及毒品「侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何？」、「現場另有第三人？」、「是否有其他相關畫面？」

對於現場有第三人之說，經紀人Chris也親自回應了！根據《民視新聞網》報導，Chris 回應，該聲明僅協助謝侑芯的共同友人發布。他強調並非暗示房內還有第三人，「而是想知道有沒有目擊者或是飯店人員之類的等等，目前所知訊息也是透過媒體，希望可以獲得更多資訊」。

只不過諸多疑點尚待釐清，但黃明志自第一次交保後，卻音訊全無。根據《中國報》報導，媒體記者多次致電黃明志本人及其經紀人，然而黃明志手機始終無人接聽，經紀人亦未回覆電話或訊息。但馬來西亞移民局出入境紀錄，黃明志自事發後並未離境，顯示其人仍在境內活動。

謝侑芯友人整理四大疑點全文

正義也許會遲到，但永遠不會缺席



事件爆發到現在，各種輿論都有

謾罵、嘲笑、惋惜、憤怒、不捨，等等的

這都沒關係，至少網友們關心這件事情



但是案件到現在，真相還是不明朗。

新聞報導文章底下，

有許多網友對於案情的質疑以及事件的疑點

也是我們想知道的。



回歸到事件的本身，稍作整理後的四項：



1.空白的18小時



侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，

在此之後杳無音信。

新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分

目前已知的新聞訊息，

並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。



2.侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何



鑑於案發至今的資訊反反覆覆，

已經算是每日一更新了。

甚至有的還會推翻先前公布的消息，

根本霧裡看花。

沒有任何資訊表示事發當下，

侑芯對於違禁品或是任何未知的事，

是否在完全知情且同意的情況下發生。



3.是否有其他人



目前唯一能確定的是

現場除了當事人侑芯以及「藝人」在場，

是否有飯店人員、目擊者或是其他未知的人，

目前無從得知。



4.相關的畫面



透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。

但是監視器或是關鍵畫面，

並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，

眼下尚未有任何相關資訊。



上述四點，只是個人單方面的疑問

並不代表家屬或是任何人

相信在真相尚未大白之前

對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬



只求真相，僅此而已。

更多三立新聞網報導

香港滅門血案3屍凶宅「賊殺母子3人藏浴室」今求售 網：價格比鬼兇

黃明志涉謝侑芯命案！經紀人提「4疑點」驚爆：現場還有第3人

視線盲點！台中71歲老婦騎車遭貨櫃車輾斃 現場血水瀰漫怵目驚心

黃明志涉命案失聯中「尚無出境紀錄」 馬來西亞警發布通緝令

