快訊／謝京穎宣布懷孕！結婚張書偉兩年「一次懷雙胞胎」 曬雙寶超音波

記者趙浩雲／台北報導

藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，終於迎來人生重大喜訊！她今（18）日透過社群平台宣布懷上雙胞胎，甜蜜分享家庭即將迎來兩位新成員的好消息，開心的說「歡迎光臨張宅」。

謝京穎在貼文中寫下「2025.12.18 結婚兩週年」，並以「我們家一次多了兩個新成員」揭曉懷孕喜訊，直言寶寶的到來是「我們的幸運」，也為夫妻倆帶來強大的力量與滿滿幸福。她感性表示，相信在孩子陪伴下的未來，將會變得更加美好、充滿希望。

文末她也向外界報喜，透露將帶著親友與粉絲的祝福，相約明年春暖後見面，溫暖迎接雙胞胎寶寶到來，並以「一次兩個雙馬寶」形容這份年末最甜蜜的禮物。消息曝光後，立刻湧入大批網友與圈內好友留言祝福，紛紛恭喜她升格雙寶媽，幸福滿溢。

