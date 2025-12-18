快訊／謝京穎懷雙胞胎！同框張書偉 曬超音波揭預產期

謝京穎同框張書偉宣布懷孕。（圖／翻攝自謝京穎IG）





藝人謝京穎與書偉結婚2年，先前在八點檔中看似圓潤許多，被猜測疑似懷孕。對此，她在今（18）日曬出超音波照證實喜訊，「結婚兩週年，我們家一次多了兩個新成員。」消息曝光後，不少網友也湧入祝福。

謝京穎在社群平台寫下，「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」公開好消息的同時，也曝光預產期。

謝京穎寫下，「帶著愛我們的大家給予的祝福與期待，相約明年春暖後見面吧。歡迎光臨 《張宅》 我們的寶貝們。」



