快訊／謝侑芯是否為毒殺？毒物報告出爐時間曝光 大馬警：至少3個月

娛樂中心／陳佳鈴報導

吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪時表示，解剖與毒物分析程序繁複，關於謝侑芯的毒物完整報告預計需時長達3個月才能出爐。（圖／翻攝自謝侑芯、黃明志IG）

馬來西亞近期震動娛樂圈的命案持續延燒，台灣網紅謝侑芯在吉隆坡離奇身亡，案發現場充滿疑點，而與她同住飯店、也是最後一名與她接觸的馬來西亞知名歌手黃明志，目前仍遭警方留置調查。吉隆坡警方正式向法院申請延押6天，對於他曾向外表示「我沒有吸毒」，但又無法解釋飯店內被搜出的毒品，且身上也變驗出有毒品身分。結果何時會出爐？大馬警方也給出檢驗報告出爐的時間表！

謝侑芯日前赴大馬旅遊，不料卻在飯店內命喪異鄉，消息曝光後，台馬媒體瞬間掀起熱議。由於黃明志是事件中唯一與她共同現身的公眾人物，大馬警方指出，目前案情仍在釐清階段，為避免外界揣測，需完整掌握事證，因此向法院申請延押6天，延至11月10日，以進一步釐清相關證據。

外界最關心的，是謝侑芯是否因毒品致死？對此，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪時表示，解剖與毒物分析程序繁複，完整報告預計需時長達3個月才能出爐。警方將依科學鑑定結果判定死因，並全面調查是否涉及第三人、毒品或刑事因素。

值得注意的是，黃明志在事件初期曾對外發聲明，強調自己「沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，並表示「等警方報告出來，就會水落石出」，其推測的3個月時間，也與警方說法相符。

這起命案由於牽涉網紅身分與知名歌手，國際媒體與粉絲高度關注。大馬警方表示，將以科學鑑識與客觀證據還原真相，若有刑事責任，必依法究辦。

