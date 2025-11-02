「護理女神」慘死！經紀人「打臉黃明志」：在隱瞞什麼？
娛樂中心／于士宸報導
擁有甜美外型與傲人身材的網紅謝侑芯，曾因擔任護理師被粉絲封為「護理系女神」，IG粉絲數更突破50萬。未料，日前傳出她在國外因突發健康狀況離世，消息震驚各界。據了解，事發時她身處高檔飯店房間，馬來西亞歌手黃明志也同在現場。警方隨後於房內查獲疑似毒品，黃明志因涉嫌持有遭逮捕，後以保釋金獲釋。稍早黃在臉書發文澄清，強調自己「沒有吸毒」，但經警方驗尿後其對4種毒品呈陽性反應，與其說法明顯不符。對此，謝侑芯的經紀人Chris也出面回應，怒轟黃明志與現實不符的聲明，也期盼能獲得事件真相。
黃明志（右）捲入謝侑芯（左）命案，黃明志的聲明明顯與大馬警方有出入。（圖／翻攝謝侑芯IG、黃明志臉書）
綜合大馬媒體報導，網紅謝侑芯在上個月22日遭警方發現倒在飯店內浴缸昏迷不醒，送醫後宣告不治。更令人震驚的是，當時歌手黃明志也在場，稱曾對女方實施CPR搶救未果。而後警方又在黃明志身上查獲9顆疑似毒品的藍色藥丸，當場將他逮捕，事後黃明志依《1952年危險毒品法令》被控擁毒及濫用毒品罪名，他否認指控，並在繳交保釋金後獲准保釋外出。事件曝光後，黃明志也在臉書親自做出回應，強調自己「沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，稱當時救護車遲到將近一個小時，對於謝侑芯之死，黃明智則表示「深感遺憾」。
謝侑芯的經紀人Chris發出聲明，嚴厲要求黃明志說出真相。（圖／翻攝自IG ＠rameneater69）
然而，事件延燒至今，稍早謝侑芯的經紀人Chris也在IG發出聲明。Chris表示，自己曾多次尋求警方協助，至今仍無法得到一致的答案，面對謝侑芯的死因，原先被告知是因「意外心臟驟停」所致，如今卻與黃明志在公開場合所發表的聲明產生矛盾。Chris嚴厲怒斥黃明志：「那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？」，要求黃正面回答，「你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」。Chris呼籲外界，「我們要求真相，我們要求正義」，「我們不會停止，直到真相大白！」。
謝侑芯經紀人Chris全文：
在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。
然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。
出於對家屬與真相的尊重，我一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。
我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。
但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。
你的言論與警方的正式報告完全對不上。
這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。
你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？
你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？
我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。
我對她的人格與品格深信不疑。
因此，我必須在此嚴正發問：
那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？
請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？
這起事件周圍，顯然存在著重重疑點與神秘的誤導。
無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。
截至目前，我尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆。
家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。
出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。
我在此鄭重呼籲：
我們要求真相，我們要求正義。
我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，
直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。
公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。
我們不會停止，直到真相大白
