快訊／謝侑芯遺體今晨正式領出 火化後運返台灣 馬國警「證實最新進度」

（記者蔡函錚／綜合報導）網紅謝侑芯10月在馬來西亞猝逝，遺體因多項程序卡關，被存放在醫院長達25天。馬國金馬警區主任沙扎裡助理總監今早受訪證實，相關單位已在16日早上核准家屬領出遺體，後續火化及返台安排同步啟動。

圖／馬國金馬警區主任沙扎裡助理總監今早受訪證實，已在16日早上核准家屬領出網紅謝侑芯遺體，後續火化及返台安排同步啟動。（翻攝自irisirisss900 IG）

據當地媒體報導，家屬委任的律師陳俊達與多名殯葬業人員，上午8時30分抵達吉隆坡中央醫院太平間，辦理必要手續。遺體完成領出後，隨即被送往沙亞南淨樂園火化館進行火化作業。

廣告 廣告

陳俊達受訪時說明，待火化儀式結束後，骨灰將盡快運回台灣，由家屬安置於故鄉，完成後續事宜。

謝侑芯於10月22日在吉隆坡飯店猝逝，由於遺體送往太平間進行剖驗，加上案件一度牽涉藝人黃明志，法律程序延長，使遺體在醫院停放超過3週。近期隨著警方允許黃明志以口頭保釋方式離開，相關行政作業才得以順利推動，遺體領出流程也正式完成。

更多引新聞報導

「以前手機的確有我自己的A片」館長指控十年前影像被挖 背後推動者成全網焦點

8級強風急襲前線！今起變天 明「雨最多」地區引關注



更多熱門影音：

坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了

SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！

山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘