快訊／謝侑芯遺體今晨正式領出 火化後運返台灣 馬國警「證實最新進度」
（記者蔡函錚／綜合報導）網紅謝侑芯10月在馬來西亞猝逝，遺體因多項程序卡關，被存放在醫院長達25天。馬國金馬警區主任沙扎裡助理總監今早受訪證實，相關單位已在16日早上核准家屬領出遺體，後續火化及返台安排同步啟動。
圖／馬國金馬警區主任沙扎裡助理總監今早受訪證實，已在16日早上核准家屬領出網紅謝侑芯遺體，後續火化及返台安排同步啟動。（翻攝自irisirisss900 IG）
據當地媒體報導，家屬委任的律師陳俊達與多名殯葬業人員，上午8時30分抵達吉隆坡中央醫院太平間，辦理必要手續。遺體完成領出後，隨即被送往沙亞南淨樂園火化館進行火化作業。
陳俊達受訪時說明，待火化儀式結束後，骨灰將盡快運回台灣，由家屬安置於故鄉，完成後續事宜。
謝侑芯於10月22日在吉隆坡飯店猝逝，由於遺體送往太平間進行剖驗，加上案件一度牽涉藝人黃明志，法律程序延長，使遺體在醫院停放超過3週。近期隨著警方允許黃明志以口頭保釋方式離開，相關行政作業才得以順利推動，遺體領出流程也正式完成。
更多引新聞報導
「以前手機的確有我自己的A片」館長指控十年前影像被挖 背後推動者成全網焦點
8級強風急襲前線！今起變天 明「雨最多」地區引關注
更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
其他人也在看
謝侑芯命喪吉隆坡終於要「回家」 美容師還她美麗容顏後完成火化
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡發生的命案，目前他暫時獲得大馬警方口頭保釋，但警方也表示，等待謝侑芯解剖報告出來，若有新的發現，還是會再次提押黃明志。而在相關驗屍程序完成後，今（16日）傳出謝侑芯家屬代表終於可以領回遺體並進行火化，家屬還聘請兩位遺體美容師幫她整理最後容顏，在火化之後，謝自由時報 ・ 1 天前
謝侑芯遺體火化！黃明志社群「1舉動」網狂刷問號洗版
謝侑芯遺體火化！黃明志社群「1舉動」網狂刷問號洗版EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
謝侑芯準備回家了！大馬火化「父母視訊送別」...場面哀戚惹鼻酸
31歲「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，遺體因調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，今（16）日警方終於同意家屬領出遺體，遺體領出後也立即被載往火化場。據了解，謝侑芯的父母並無親自前往馬來西亞，而是透過委任律師代表家屬處理後事，僅透過視訊送愛女最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
楊謹華自爆高中叛逆史！聯考前謊稱唸書 卻直奔西門溜冰場
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，在HamiVideo全網獨家首播後火速衝上全館排行榜冠軍寶座，而今（16）日將迎來大結...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
謝侑芯遺體滯留大馬25天火化了！律師曝調查進度：仍在偵辦
【緯來新聞網】網紅謝侑芯日前在吉隆坡旅遊期間不幸猝逝，消息震驚外界。根據當地警方初步調查，馬國創作歌緯來新聞網 ・ 22 小時前
謝侑芯遺體今火化！馬國警證實已批准領出
[NOWnews今日新聞]台灣網紅謝侑芯在10月於馬來西亞飯店猝逝，全案以謀殺案調查中。而謝侑芯遺體已存放在醫院25天，期間還有人冒充家屬認領，引發怒批。而今（16）日，金馬警區主任沙扎裡助理總監終於...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
謝侑芯火化 黃明志突換「全黑頭貼、背景」舉動引熱議
台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，案件疑點重重，遺體在太平間內存放長達25天，等待檢方完成調查。今（16日）家屬委託律師及殯葬業者代表完成火化程序，骨灰由代表領回。消息曝光後，歌手黃明志突然在社群大動作更換頭貼與背景圖，再度引爆網路討論。中時新聞網 ・ 18 小時前
黃明志獲釋稱「已盡力搶救謝侑芯」 律師出面說明還押經過
【緯來新聞網】網紅謝侑芯日前在吉隆坡旅遊期間不幸猝逝，消息震驚外界。根據當地警方初步調查，馬國創作歌緯來新聞網 ・ 1 天前
滯留太平間25天 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台灣
（中央社記者李宗憲曼谷16日專電）台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，遺體被送往吉隆坡中央醫院太平間剖驗。大馬媒體報導，謝侑芯遺體在醫院滯留25天後，今天獲准領出並進行火化儀式，骨灰將送回台灣。中央社 ・ 22 小時前
不見遺照！謝侑芯靈堂簡潔佈置曝光 由「他」送最後一程
網紅謝侑芯猝逝馬來西亞，由於案件朝謀殺方向偵辦，因此遺體也送往吉隆坡中央醫院解剖調查，經過25天之後警方終於同意家屬領出遺體，並隨即送往當地火化館，在火化之後骨灰將會盡快運回台灣。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
癡情男「之漢」！館長曾爆館嫂身材火辣 稱「認識3天就告白」：我愛這個女孩子
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導網紅「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，引發網友熱烈討論，而其中一項指控是他曾要求特助小...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開
擁有50萬粉絲的台灣網紅謝侑芯，因為上個月22日於馬來西亞猝逝，在歷經25天調查後，馬來西亞同意遺體發還家屬，家屬也安排今天（11／16）領出遺體後，也安排火化。根據報導，謝侑芯父母並未前往馬來西亞，今天透過視訊目送愛女謝侑芯最後一程，情緒幾度潰堤，畫面令人鼻酸，至今仍無法接受女兒離開的事實。太報 ・ 19 小時前
謝侑芯火化運回台！閨蜜謝薇安不捨「獨自躺25天」：辛苦了
台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日驟逝於馬來西亞高級飯店，今（16）日上午遺體由男性家屬領出，於當地完成火化，接下來會將骨灰運送回台，由於謝侑芯父母身體狀況欠佳，無法親赴當地，只能透過視訊連線送別愛女最後一程。謝侑芯的閨蜜「最強奶媽」謝薇安也在IG限時動態發文哀悼：「一個人躺在那邊25天……堅強勇敢的祢，辛苦了。」鏡報 ・ 20 小時前
黃明志獲釋「一句話」遭撻伐 謝侑芯閨密嗆：良心譴責會跟你一輩子
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案，在9天的居留跟偵訊之後，13號因「沒有明確證據」被釋放，經過1天的沉澱，黃明志在社群發聲，坦言第一次看著一個人在面前離世，已經盡全力搶救了，也呼籲不要網暴往生者台視新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯火化場面哀戚 沒放遺照祭品出現一「台灣味」
台灣網紅謝侑芯10月22日在吉隆坡一家高級飯店猝死，事後爆出馬來西亞歌手黃明志因人在現場，遭警方拘留調查，前兩天已獲得口頭保釋，因為警方現階段查不到他涉及命案的直接相關證據，而謝侑芯遺體解剖調查程序也完成，今（16日）上午10點半左右已完成火化，場面哀戚。自由時報 ・ 23 小時前
黃明志獲釋哀悼謝侑芯！喊話「拍OF不代表不正經」 雪碧發聲：最後的體面
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導大馬歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，在歷經馬來西亞警方二度扣押9天後，因尚未有證據顯示死因與他有關，13日已在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯火化...閨密不捨發聲「辛苦了」：躺在那邊25天
謝侑芯火化...閨密不捨發聲「辛苦了」：躺在那邊25天EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
日本無核三原則鬆動？日相高市考慮修改安保三文件 為美國核嚇阻放寬「不引進」原則
日本共同社15日獨家報導，多名政府消息人士14日透露，日本首相高市早苗正在研究修改國家安全保障戰略等「安保三文件」，對無核三原則進行修改的可能性。太報 ・ 1 天前
遺體今火化！謝侑芯父母視訊送愛女最後一程
[NOWnews今日新聞]台灣網紅謝侑芯在10月於馬來西亞飯店猝逝，遺體存放在醫院25天後，金馬警區主任沙扎裡助理總監今（16）日證實，遺體已在今早領出後火化，家屬未能到場，由委任律師陳俊達當代表。而...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
快訊／存放大馬醫院25天！謝侑芯遺體今火化 骨灰將運回國
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台31歲女網紅「護理系女神」謝侑芯於今年10月猝逝馬來西亞飯店，其中更牽扯馬來西亞歌手黃明志涉嫌毒品、謀殺罪相關，但就...FTNN新聞網 ・ 23 小時前