快訊／謝侑芯遺體滯留25天終領出！ 今火化骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲。而大馬歌手黃明志疑似涉案遭到警方拘留，消息震驚台馬兩地。不過因警方至今未發現黃明志有任何與謝侑芯死亡直接連接的線索，因此他13日獲保釋。大馬警方今（16）日發聲證實，謝侑芯遺體已於上午獲批准領出，將於稍後火化，以便把骨灰運送回台灣老家。
根據大馬媒體《星洲網》報導，金馬警區主任沙扎裡助理總監受訪時證實，謝侑芯的遺體已於今日上午在吉隆坡中央醫院被領出。據悉，家屬代表律師陳俊達和數名殯葬業人員，上午8時30分抵達吉隆坡中央醫院太平間，處理相關手續。
陳俊達向媒體說明，謝侑芯遺體領出後，被送往沙亞南淨樂園火化館執行火化，火化完成後骨灰會盡快運返台灣，讓她落葉歸根。
謝侑芯10月22日在吉隆坡猝逝，但由於遺體送往太平間驗屍，加上此案一度牽涉到黃明志，導致遺體在醫院存放超過3週。隨著黃明志獲警方口頭保釋，遺體領出程序才能順利展開。
《中國報》報導指出，黃明志遭警方扣押2次、共9天後仍未被提控，在13日獲得「口頭保釋」得以外出，但保釋期限為13至26日。目前警方已將初步調查報告送交副檢察司審閱，有消息傳出，副檢察司認為目前資料無法支持起訴，尚待完整的屍檢報告才能做出最後決定。
回顧整起案件，謝侑芯10月22日被發現陳屍於吉隆坡「悅榕莊酒店」客房浴缸內，身上僅覆蓋浴巾。黃明志當時報案表示，兩人原在房內討論影片拍攝事宜，發現對方昏迷後曾進行CPR急救，但仍不治。
不過警方還在現場查獲約9顆疑似搖頭丸藥丸（總重5.12克），並檢驗出黃明志尿液對安非他命、K他命、大麻與冰毒等4種毒品呈陽性反應。雖然黃明志聲稱未吸毒，但檢測結果令警方打臉，且警方進一步證實兩人之間存在「特殊與親密關係」。
馬來西亞警方日前依法起訴黃明志，經法院審理准以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出，案件原訂12月18日開庭。不料，警方之後將謝侑芯猝死案改以《刑事法典》第302條（謀殺罪）方向調查，黃明志遂於11月5日凌晨主動到警局自首，並被延扣兩度共9天。
