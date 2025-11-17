謝侑芯遺體「滯留太平間25天」終被允許領出 火化後骨灰運回台
娛樂中心／蔡佩伶報導
網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，沒想到卻在當地不幸驟逝，整起命案還牽扯到歌手黃明志，然而，謝侑芯遺體因為調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，如今傳出已經被警方允許領出，火化後骨灰即將運回台灣。
根據《中國報》報導，謝侑芯遺體在警方的允許下終於領出來，今（16日）謝侑芯家屬代表抵達太平間辦理相關手續，並在2位遺體化妝師協助下，替謝侑芯完成最後的妝容，讓她體面離開，據悉遺體隨後送往當地的火化館，火化前也進行上香跟祭拜、超度等儀式，最後由謝侑芯家屬代表送她走完最後一程，火化後骨灰則會盡快運回台灣。
事實上，謝侑芯猝逝後兩週後，馬來西亞警方證實會朝謀殺方向偵辦，並調查當天唯一在場的黃明志，然而黃明志在被當地警方拘留9天之後，因為暫無證據顯示他跟命案有關，因此獲得口頭保釋返家，等待謝侑芯最終屍檢報告完成。
