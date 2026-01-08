快訊／證交所出手！ 記憶體四強被處置關到月底

財經中心／廖珪如報導

記憶體因市場過熱，證交所出手！證交所今（8）日傍晚公告，4檔上市記憶體股華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）與力積電（6770）列為處置股，其中南亞科、晶豪科皆為二次處置，改採每20分鐘人工撮合一次。根據公告，華邦電1月26日以後才解禁，其餘3檔處置最終日皆落在1月22日。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

