快訊／警報解除！普發現金網站恢復正常運作 數發部：民眾可安心申領

財經中心／師瑞德報導

普發現金網站18日晚間受全球Cloudflare異常影響一度連線不穩，數發部即刻啟動應變機制，3小時內完成修復，目前網站已全面恢復正常，民眾申領權益不受影響，請安心使用10000.gov.tw。（圖／翻攝自普發現金官網）

因應民眾關注的普發現金網路申請服務，數位發展部於114年11月19日發出聲明，針對昨（18）日晚間發生的連線異常事件進行說明。該事件源於全球CDN服務商Cloudflare發生大規模系統異常，造成普發現金網站（10000.gov.tw）自當晚7時28分起出現間歇性連線不穩，所幸在數發部與Cloudflare官方第一時間的緊急處置下，網站於晚間10時42分全面恢復正常運作，整體障礙歷時約三小時。

數發部強調，儘管系統短暫不穩，但普發現金的申領權益並未受到任何實質影響。恢復作業完成後，網站流量與連線狀態皆已穩定，呼籲符合資格的民眾可持續多加利用線上申請服務，享受便捷且快速的作業流程。

針對此次全球性技術事件，Cloudflare事後表示，問題肇因於其系統底層配置在進行更新時發生錯誤，導致部分用戶連線服務癱瘓。數發部在第一時間啟動緊急應變程序，隨即與Cloudflare建立專案聯繫管道，針對異常狀況進行即時溝通與修復作業，過程中也同步確保申領資料完整性與資安防護未遭破壞，力求將影響降至最低。

為防範類似事件重演，數發部表示，未來將密切追蹤Cloudflare後續提出的技術分析與報告內容，並據以檢討並強化我國政府網站在面對國際性系統異常時的備援策略與彈性部署能力，以進一步提升整體系統的韌性與穩定度。

數發部也指出，為確保普發現金網站持續提供穩定服務，未來將強化即時監控與流量管理機制，並擴大異常應變資源，確保網站在高流量期間仍能順暢運作，讓民眾可以安全、安心地完成申請作業。

欲查詢最新普發現金消息與申領相關資訊，請至官方網站：10000.gov.tw/news

