快訊／警政署139名高階警官人事異動 邱紹洲接任刑事局局長
基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，警政署副署長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，相關調整如下：（計139員，統一於115年1月20日【星期二】辦理交接【到任】）
1、警政署主任秘書郭士傑陞任警政署副署長
2、高雄市政府警察局局長林炎田調任臺北市政府警察局局長
3、警政署航空警察局局長趙瑞華陞任高雄市政府警察局局長
4、警政署保安警察第七總隊總隊長邱紹洲陞任警政署刑事警察局局長
5、警政署保安警察第二總隊總隊長林建宏調任警政署航空警察局局長
6、警政署警政委員黃家琦調任警政署保安警察第二總隊總隊長
7、警政署督察室主任呂新財調任警政署主任秘書
8、警政署警政委員王文澤調任警政署督察室主任
9、警政署保安警察第三總隊總隊長黃永志陞任警政署警政委員
10、彰化縣警察局局長陳明君陞任警政署警政委員
11、警政署刑事警察局副局長陳世煌調任彰化縣警察局局長
12、警政署保安警察第六總隊總隊長周煥興調任警政署保安警察第三總隊總隊長
13、臺南市政府警察局副局長陳炯旭調任警政署保安警察第六總隊總隊長
14、臺南市政府警察局副局長莊勝雄調任警政署保安警察第七總隊總隊長
15、高雄市政府警察局副局長呂世明調任新北市政府警察局副局長
16、警政署行政組組長廖材楨調任桃園市政府警察局副局長
17、高雄市政府警察局副局長林富助調任桃園市政府警察局副局長
18、臺北市政府警察局督察長王旭昌調任臺中市政府警察局副局長
19、苗栗縣警察局局長王森瑒調任臺南市政府警察局副局長
20、臺北市政府警察局主任秘書吳耀南調任臺南市政府警察局副局長
21、臺南市政府警察局主任秘書洪頂力調任臺南市政府警察局副局長
22、桃園市政府警察局主任秘書侯東輝調任高雄市政府警察局副局長
23、高雄市政府警察局督察長梁東山調任高雄市政府警察局副局長
24、臺東縣警察局局長蔡燕明調任警政署刑事警察局副局長
25、嘉義縣警察局局長李權哲調任臺北市政府警察局主任秘書
26、宜蘭縣政府警察局局長劉炯炫調任臺北市政府警察局督察長
27、新竹市警察局局長許頌嘉調任桃園市政府警察局督察長
28、連江縣警察局局長陳保安調任臺南市政府警察局主任秘書
29、澎湖縣政府警察局局長林温柔調任臺南市政府警察局督察長
30、花蓮縣警察局局長陳百祿調任高雄市政府警察局督察長
31、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏陞任警政署刑事警察局主任秘書
32、臺南市政府警察局督察長李名昌調任警政署刑事警察局督察長
33、警政署保防組組長陳源輝調任新竹市警察局局長
34、警政署公共關係室主任陳金城調任宜蘭縣政府警察局局長
35、桃園市政府警察局督察長李忠萍調任苗栗縣警察局局長
36、警政署保安警察第二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局局長
37、警政署保安組組長范織坤調任花蓮縣警察局局長
38、警政署刑事警察局主任秘書林宏昇調任臺東縣警察局局長
39、警政署資訊室主任林樹國調任澎湖縣政府警察局局長
40、警政署後勤組組長孫成儒調任連江縣警察局局長
41、警政署國道公路警察局主任秘書王世芳調任警政署國道公路警察局副局長
42、警政署臺中港務警察總隊總隊長許明耀調任警政署保安警察第二總隊副總隊長
43、警政署高雄港務警察總隊總隊長朱信憲調任警政署行政組組長
44、警政署保安組副組長王炳睿調任警政署保安組組長
45、警政署保安警察第六總隊副總隊長林詮峰調任警政署後勤組組長
46、警政署保安警察第四總隊副總隊長林沐弘調任警政署保防組組長
47、警政署專門委員蔡鴻文調任警政署公共關係室主任
48、警政署保安警察第七總隊督察長張國哲調任警政署資訊室主任
49、警政署警察廣播電臺臺長游永中調任警政署臺中港務警察總隊總隊長
50、警政署鐵路警察局副局長廖國政調任警政署高雄港務警察總隊總隊長
51、警政署保安警察第一總隊副總隊長斯儀仙調任警政署警察廣播電臺臺長
52、警政署鐵路警察局主任秘書高鎮文調任警政署鐵路警察局副局長
53、警政署保安警察第三總隊主任秘書張啟祥調任警政署保安警察第一總隊副總隊長
54、警政署保安警察第四總隊主任秘書陳家銘調任警政署保安警察第四總隊副總隊長
55、警政署保安警察第六總隊主任秘書姜祖培調任警政署保安警察第六總隊副總隊長
56、桃園市政府警察局警政監蔡啟仁調任警政署國道公路警察局主任秘書
57、警政署警監督察陳松寅調任警政署鐵路警察局主任秘書
58、臺北市政府警察局警政監涂國卿調任警政署保安警察第二總隊主任秘書
59、警政署警監督察吳銘淵調任警政署保安警察第三總隊主任秘書
60、臺中市政府警察局警政監李建興調任警政署保安警察第四總隊主任秘書
61、臺南市政府警察局警政監葉錫山調任警政署保安警察第五總隊主任秘書
62、警政署防治組副組長黃南山調任警政署保安警察第六總隊主任秘書
63、臺北市政府警察局警政監吳燕山調任警政署保安警察第七總隊督察長
64、臺北市政府警察局大安分局分局長黃水願陞任警政署保安組副組長
65、桃園市政府警察局平鎮分局分局長徐坤隆陞任警政署防治組副組長
66、臺北市政府警察局信義分局分局長李憲蒼陞任警政署專門委員
67、嘉義縣警察局副局長葉志誠陞任警政署警監督察
68、基隆市警察局副局長陳東成陞任警政署警監督察
69、臺東縣警察局副局長魏仲亨陞任警政署警監督察
70、警政署保防組科長黃惠生陞任警政署警監督察
71、警政署保安組科長邱俊誠陞任警政署警監督察
72、警政署防治組科長朱倉慶陞任警政署警監督察
73、新北市政府警察局新店分局分局長謝龍富陞任新北市政府警察局警政監
74、新北市政府警察局保安科科長劉德明陞任新北市政府警察局警政監
75、桃園市政府警察局楊梅分局分局長張仁傑陞任桃園市政府警察局警政監
76、臺中市政府警察局第五分局分局長劉其賢陞任桃園市政府警察局警政監
77、臺中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬陞任臺中市政府警察局警政監
78、警政署保安警察第五總隊主任秘書林英仁調任臺南市政府警察局警政監
79、臺南市政府警察局第二分局分局長劉怡宗陞任臺南市政府警察局警政監
80、高雄市政府警察局前鎮分局分局長洪榮敏陞任高雄市政府警察局警政監
81、高雄市政府警察局苓雅分局分局長蔡鴻謀陞任高雄市政府警察局警政監
82、高雄市政府警察局仁武分局分局長陳膺方陞任高雄市政府警察局警政監
83、臺北市政府警察局中正第二分局分局長劉全原調任臺北市政府警察局大安分局分局長
84、臺南市政府警察局第四分局分局長曹儒林調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長
85、臺北市政府警察局士林分局分局長蕭惠珠調任臺北市政府警察局信義分局分局長
86、臺北市政府警察局南港分局分局長許城銘調任臺北市政府警察局士林分局分局長
87、臺北市政府警察局文山第一分局分局長洪漢周調任臺北市政府警察局南港分局分局長
88、臺中市政府警察局太平分局分局長沈能成調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長
89、臺北市政府警察局松山分局分局長丁靖調任臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長
90、臺北市政府警察局北投分局分局長李紹榆調任臺北市政府警察局松山分局分局長
91、臺北市政府警察局文山第二分局分局長陳義宏調任臺北市政府警察局北投分局分局長
92、臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳立祺調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長
93、臺北市政府警察局保安科科長林建良調任臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長
94、臺北市政府警察局秘書室主任蕭文碩調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長
95、新北市政府警察局土城分局分局長陳建龍調任新北市政府警察局新店分局分局長
96、新北市政府警察局瑞芳分局分局長沈明義調任新北市政府警察局土城分局分局長
97、新北市政府警察局防治科科長高繼鴻調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長
98、新北市政府警察局淡水分局分局長彭正中調任新北市政府警察局板橋分局分局長
99、新北市政府警察局交通警察大隊大隊長謝明杰調任新北市政府警察局淡水分局分局長
100、新北市政府警察局公共關係室主任李仁寧調任新北市政府警察局交通警察大隊大隊長
101、桃園市政府警察局大園分局分局長吳傳銘調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長
102、高雄市政府警察局湖內分局分局長蘇茂智調任桃園市政府警察局大園分局分局長
103、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長李維振調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長
104、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長林東星調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長
105、桃園市政府警察局公共關係室主任詹枝松調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長
106、臺中市政府警察局大雅分局分局長劉明興調任臺中市政府警察局第五分局分局長
107、臺中市政府警察局和平分局分局長施永昭調任臺中市政府警察局大雅分局分局長
108、警政署刑事警察局偵查第六大隊大隊長賴俊堯調任臺中市政府警察局和平分局分局長
109、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長謝博賢調任臺中市政府警察局烏日分局分局長
110、臺北市政府警察局督察陳啓明調任臺中市政府警察局霧峰分局分局長
111、臺中市政府警察局公共關係室主任李珏民調任臺中市政府警察局太平分局分局長
112、臺南市政府警察局佳里分局分局長施衣峯調任臺南市政府警察局第二分局分局長
113、高雄市政府警察局左營分局分局長謝承甫調任臺南市政府警察局佳里分局分局長
114、臺南市政府警察局歸仁分局分局長廖水池調任臺南市政府警察局第四分局分局長
115、臺南市政府警察局學甲分局分局長巫建德調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長
116、警政署刑事警察局偵查第三大隊大隊長林明俊調任臺南市政府警察局學甲分局分局長
117、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長黃宗仁調任臺南市政府警察局新化分局分局長
118、臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長賴銘助調任臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長
119、臺南市政府警察局行政科科長潘顧天調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長
120、高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長黃元民調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長
121、高雄市政府警察局後勤科科長劉清俊調任高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長
122、高雄市政府警察局鳳山分局分局長林俊賢調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長
123、高雄市政府警察局岡山分局分局長王春生調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長
124、高雄市政府警察局旗山分局分局長王永吉調任高雄市政府警察局岡山分局分局長
125、警政署航空警察局臺北分局分局長王志中調任高雄市政府警察局旗山分局分局長
126、高雄市政府警察局鼓山分局分局長徐釗斌調任高雄市政府警察局仁武分局分局長
127、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長郭子弘調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長
128、新北市政府警察局訓練科科長高德昌調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長
129、高雄市政府警察局六龜分局分局長江慶斌調任高雄市政府警察局小港分局分局長
130、警政署交通組科長謝錫釗調任高雄市政府警察局六龜分局分局長
131、高雄市政府警察局林園分局分局長李明道調任高雄市政府警察局左營分局分局長
132、警政署刑事警察局偵查第四大隊大隊長曾順光調任高雄市政府警察局林園分局分局長
133、高雄市政府警察局犯罪預防科科長李明達調任高雄市政府警察局湖內分局分局長
134、金門縣警察局副局長汪大宇調任基隆市警察局副局長
135、臺南市政府警察局新化分局分局長蘇有義調任金門縣警察局副局長
136、澎湖縣政府警察局副局長張益禎調任雲林縣警察局副局長
137、高雄市政府警察局防治科科長沈建仁調任澎湖縣政府警察局副局長
138、警政署航空警察局高雄分局分局長陳譽仁調任嘉義縣警察局副局長
139、高雄市政府警察局小港分局分局長陳楨筌調任臺東縣警察局副局長
看更多 CTWANT 文章
肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史
載美女夜衝陽明山！男大生突「胸悶臉色慘白」 竟是心肌梗塞
以前嫌星巴克貴「現在變划算」！她誇CP值破表全場有感 1服務超佛心
其他人也在看
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前 ・ 118
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 99
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 26
陳亭妃初選險勝林俊憲 陳智菡曝「真實民意差距」
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗立委林俊憲，將代表綠營對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡15日評論指出，陳亭妃在黨內派系新潮流持續打壓下仍能勝出，顯示其實力非常強勁，真實民意支持度可能遠高於檯面上公布的數字。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 19 小時前 ・ 223
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 229
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 120
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 52
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」！市場黃魚含致癌禁藥
台北市衛生局公布生鮮水產品抽驗結果，在32件受檢產品中，共有5件不符合規定，不合格率達15.6%，其中包含旭集天母店、遠東咖啡自助餐廳等知名餐廳的蟹類產品驗出重金屬鎘超標，另有市場攤商的黃魚檢出禁用藥物。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 29
黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購
民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 2
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 10
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言