快訊／警獲報「高鐵上有爆裂物」緊急清車後證實誤報

高鐵144車次，今天下午4點55分在左營站發車前，突然將所有乘客請下車，理由是安全檢查，並且在更換車組後，延遲十分鐘開車。對於突然被趕下車，車上乘客有不少人相當驚恐，現場更看到有持長槍的鐵路警察在現場戒備。

初步了解，是有乘客向列車人員反應，車上有爆料物，為了安全起見，高鐵配合鐵路警察進行檢查，同時也更換車組，事後警方證實是誤報，詳細狀況仍再進一步釐清中。

