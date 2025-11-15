快訊／警疑追嫌失控擦撞騎士 男子重摔險遭公車輾過
台北市松山區八德路三段今（15）日晚間9點多發生追撞事故，一名員警騎著警用機車，疑似正在追嫌犯，過程中不明原因向右偏移，差點撞上公車後，不慎與騎在最內側車道的男騎士發生擦撞，導致男騎士重摔在地，手腕疑似骨折、右腿還差點遭公車輾過，救護人員獲報後，迅速將2人送醫，詳細事發原因，還有待警方進一步釐清。
台北／綜合報導 責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
新店死亡車禍！男騎士「清醒」自行就醫 看診途中突昏迷身亡
騎士「埔心－楊梅」平交道摔車 台鐵列車撞上一度停駛
校園車禍！屏科大男大生騎車自摔「猛撞分隔島」傷重亡
其他人也在看
新人歌手公開「情書」內容！認了靈感枯竭陷低潮
新加坡創作歌手Elisha Danielle推出全新英文創作單曲〈Freeze〉，紀錄下她在澳洲唸大學的美好記憶，MV則讓外型甜美的Elisha走進一座神秘花園拍攝，連續拍攝長達18小時，但她一點都不覺得累，開心說：「這個場景好像是出現在夢境中的畫面，感覺像是在夢裡拍MV。」鏡報 ・ 2 小時前
酒駕釀禍! 男精神不濟"猛撞民宅" 梁柱磚瓦掉滿地
社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導又見到酒駕上路釀禍！15號凌晨5點多，一名29歲的馬姓男子，開車載著朋友經過新北市汐止鄉友街與鄉長路一段時，疑似精神不濟，先是擦撞路旁電線桿，接著猛力撞上民宅的梁柱，撞擊力道之大，牆上磚塊掉滿地，更把睡夢的的居民全嚇醒。警方到場後一測，果然酒駕上路。民視 ・ 14 小時前
館長遭爆叫員工拍私照給老婆看！律師點出涉刑風險 恐觸刑責最高關5年
李怡貞發文指出，若上述爆料屬實，相關行為可能已構成刑事犯罪。她表示，若存在強迫或違反意願的影像拍攝行為，將可能違反刑法中有關非自願攝錄性影像之規定，依法最高可處五年以下有期徒刑，並得併科新台幣50萬元以下罰金。李怡貞並補充，若行為涉及利用他人滿足配偶之性需...CTWANT ・ 14 小時前
《素媛》原型犯趙斗淳 屢在放學時間外出！傳精神惡化
《素媛》原型犯趙斗淳 屢在放學時間外出！傳精神惡化EBC東森新聞 ・ 16 小時前
日主動介入 學者：遏陸軍事擴張
日本首相高市早苗暗示台灣有事時，自衛隊或可介入台海，引發中日局勢升溫；前總統馬英九15日強調兩岸問題不能假手外國介入；前國民黨主席洪秀柱也直言高市的言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣。對此，國內學者認為，高市的表態彰顯日本對區域情勢將有更主動的反應，也勢必牽動美、澳、菲等美國盟邦，目的是遏阻中國軍事擴張。中時新聞網 ・ 4 小時前
花蓮老饕才知道的泰式燒烤！用香茅檸檬葉醃漬超入味！還有鮮嫩鱸魚一夜乾，東大門夜市續攤就選這家
在家靠父母，出外靠朋友，這次到花蓮員工旅遊晚餐原本是吃飯店火鍋，宅男看到我們前往花蓮揪我們去吃好料的，選擇方便好停車的「米噹泰式燒烤」，這家位於花蓮市重慶路上的老字號燒烤店，開業已超過十年，是許多花蓮人下班後，放鬆心情的聚會地，能吃到香氣四溢的泰式烤肉、皮脆肉嫩的烤雞翅、鮮甜彈牙的烤魷魚，還有獨具風味的一夜乾，搭配冰涼啤酒或泰式奶茶，這樣的夜晚讓人沉醉在餐點裡。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
星座理財(11月17日～11月21日)－射手座（11月23日～12月21日）觀察外資 順市調整
火星人馬，逐步進入中段。水星人馬，位於前段，繼續逆行。避開水逆的負能量，最理想的策略就是避開人群。勢在必行，則先為心情穿上防彈衣，為耳朵帶上無形耳塞。放大內心世界的正能量，照亮自己，同時也照亮自己的家人。投資求財，觀察外資法人動向並順勢調整策略。幸運物與色彩：鈦晶與乳白。幸運數字：8、0、4、6及其組合。工商時報 ・ 4 小時前
苗栗縣社區大學成果發表 鼓勵學員把學習當成一種享受
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「苗栗縣114年度社區大學成果發表會」，學互傳媒 ・ 13 小時前
北榮發表首個兒童癌症長期追蹤成果 (圖)
衛福部與國衛院15日舉行「2025年癌症研究計畫成果發表暨國際研討會」，台北榮總兒童癌症長期追蹤團隊會中發表台灣首個針對兒童癌症長期追蹤成果，由北榮小兒血液腫瘤科主任顏秀如（右）簡報說明。中央社 ・ 10 小時前
新聞眼／關稅談判將掀牌 我面臨壓力測試
台美十四日首度共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，有兩個重點：一是台灣不能操縱匯率取得競爭優勢，二是要求中央銀行每季公布干...聯合新聞網 ・ 2 小時前
毒品交易爆糾紛！女毒販拒警進屋 「房內異味」露餡遭逮
23歲李姓女子因客人觸碰引發衝突，憤而報警卻意外暴露販毒行為！警方趕到位於新北市淡水淡江大學附近住宅區的現場，發現女子情緒激動指控31歲張姓男子觸摸她。然而，當員警要求進入房間了解狀況時，女子態度突轉，試圖阻止警察入內。在附近租客協助下，警方終於進屋，驚見屋內不僅氣味難聞，更藏有大量毒品。調查顯示，女子接手前男友的毒品生意，專門在淡水租屋分裝販售，卻因這起糾紛而自投羅網！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
中信盃黑豹旗》預測平鎮跟穀保誰晉級8強、誰是最後冠軍！猜對就送柯敬賢親簽球＋陳傑憲親簽書
中信盃黑豹旗青棒賽16強賽將於11月19日開打，《TSNA》特別舉辦「中信盃黑豹旗票選活動」，活動將從16日開跑！猜對就送柯敬賢親簽球＋陳傑憲親簽書！再加碼 LINE 好友專屬抽陳傑憲新書，機會直接×2！TSNA ・ 12 小時前
中油明報告三接浮編 藍白緊盯
觀塘液化天然氣接收站（三接）工程遭爆浮報經費百億元，中油與經濟部明（17）日將到立法院作專案報告，根據中油所提報告，此案在媒體報導後立即調閱採購文件，確認並沒有暴增百億、金額變動4次情況，而253億預算經綜整評估也合理。所謂有錄音檔新事證，目前無法確認真偽，後續配合司法調查。中時新聞網 ・ 4 小時前
薛劍還有驚人言論？矢板明夫爆「曾嗆要斬首美國防部長」
中國大陸駐大阪總領事薛劍因放話要「斬首」日本首相高市早苗，引發前所未見的外交風暴。近日更傳出，他過去針對美國國防部長赫格塞斯也曾語出驚人，嗆聲要「砍掉他的頭」。日本時事評論者矢板明夫透露，有日本網友將中廣新聞網 ・ 17 小時前
獨家／滑Threads應徵「婚紗模特」 25歲女遭詐近200萬
獨家／滑Threads應徵「婚紗模特」 25歲女遭詐近200萬EBC東森新聞 ・ 11 小時前
婦搭錯車占位不肯走 遭鐵路警拉怒喊「救命啊」整車延誤15分
55歲婦人誤搭新自強號列車，占用他人對號座位引爭執！列車長多次要求讓位遭拒，鐵警被迫強制帶離，導致列車延誤15分鐘。台鐵依鐵路法解除契約退票，婦人在台中大甲站下車。民眾認為婦人雖一開始錯搭，但被告知後就該主動離座，其他乘客寶貴時間也被浪費。鐵警呼籲搭乘大眾運輸應遵守秩序。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
因打拳結緣！大師兄徹底心死 轟館長為維持人設「反咬我恐嚇」
李慶元今（11/15）表示，跟館長因打拳而結識，公司內外任何疑難雜症都是他去操作協調，如今館長說他恐嚇，讓他感到心寒。手上還有一些資料與證據，會陸續上傳，捍衛自己與其他成員的名譽。太報 ・ 11 小時前
「國高中10點上課」教育部駁回！他嘆台灣學生太累 網卻搖頭：看看中韓
日前有民眾提案，國、高中生上課改為早上10點到校，下午4點放學；還有全面移除非必要多元課程，提案獲萬人附議成案。13日教育部做出回應，針對到校時間改到早上10點，由於延後上課時間涉及課綱節數、家長接送等多方面「不宜貿然推動」；許多人認為台灣小孩太累了，不過也有人對比亞洲鄰國，直言「你先去看中國然後再看韓國，一山還有一山高」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
不同血型仍捐肝成功！22歲獨生兒捐肝救癌父 特贈600保溫杯致謝醫療團隊
據了解，過去就患有B型肝炎的李先生，平時都有定期追蹤身體狀況，直到112年發現肝臟有纖維化、肝硬化等異常，才發現有腫瘤且確診為肝癌，經評估唯有肝臟移植能根治病情，但若等待合適的大愛肝臟捐贈者恐曠日廢時。經過家人一番商量後，李先生22歲的獨生兒子自願站出來，要捐...CTWANT ・ 1 天前
中日緊張加劇 中國大陸稱日本安全環境惡化籲公民暫勿前往
中國大陸近日對於日本首相高市早苗「台灣有事」的發言強烈不滿並多次抗議，中日兩國緊張情勢進一步升溫。中國大陸外交部和中國大陸駐日大使館14日晚間突然發布通知，呼籲中國大陸公民暫時避免前往日本。 中中廣新聞網 ・ 1 天前