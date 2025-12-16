快訊／議員兒叫不醒報警 前台中市議長張宏年病逝享壽73歲
記者陳佳鈴／台中報導
最新消息！台中市前議長張宏年，叱吒中部政壇多年，日前傳出過世訊息，他的兒子、市議員張彥彤向警方報案時，表示當時準備叫父親起床吃早餐，卻怎麼樣也叫不醒，觸摸父親身體發現冰冷，已經沒有生命跡象，明顯死亡。張宏年前幾年因為服用盛唐中醫含有鉛丹的硃砂中藥，身體就開始不如以往，多年來臥病在床都未出現在公開場合，他的離世象徵著台中政界一個時代的謝幕。
