快訊／議員參選人遭黑函爆「婚外情ing」！蔡昌達喊告：奧步最大犧牲品

記者簡榮良／高雄報導

不忍了！民進黨高雄市黨部尚未拍板議員初選時程，近期卻流出一封標題「某某人婚外情ing」為題的黑函，強調對方背景很硬，申訴無門。對此，市黨部主委黃文益明確表示，未接獲任何具名陳情。有意角逐議員的蔡昌達稍早喊告，痛批「初選奧步」又來了，再次受到同樣的黑函攻擊，甚至情節複製貼上，不願再淪爲犧牲品。

蔡昌達不滿被黑函攻擊婚外情，稍早喊告，痛批「初選奧步」又來了。（圖／翻攝自蔡昌達臉書）

「初選奧步又來了！」蔡昌達表示，不再容忍，堅定提告，決心透過司法追查黑函幕後黑手，端正選風，自證清白，更不容許選情再次被莫名其妙的逆轉。直指4年前黨內初選民調遙遙領先，卻突然被捏造的婚外情黑函攻擊，雖然事後證實對方是我太太也認識的朋友，但卻已意外落選，成為奧步的最大犧牲品。

廣告 廣告

蔡昌達聲稱這次初選一樣穩定領先，卻再次受到同樣的黑函攻擊，甚至情節複製貼上，連改都不改。面對惡質操作，蔡昌達決定正面出擊，向檢調提告，決心要揪出製作黑函的有心人士及幕後黑手，維護自身清白。被牽涉的友人也表示要揪出造謠者，也將提告。

據悉，高市黨部11月公布第一階段議員提名，11個選區有7個大略底定，剩三民區、鳳山區、前鎮小港區及林園大寮區尚未達成共識，原訂今（9）日將進一步討論，最後決定收集更多意見，延後至23日再表決。

蔡昌達曾任高雄市第11選區（大寮區、林園區）議員，高雄市議會第1、2屆副議長。2018年因「韓」流強勁，大環境對民進黨極為不利，終以副議長之姿挑戰四連霸失利，意外成為落選頭。2022年再捲土重來，未料在初選就被刷掉。

目前檯面上的競爭者除了現任李雨庭爭取連任，另有２人表態參選，都是「邁盟子弟兵」，分別是張耀中（陳其邁前助理）及洪村銘（前南服中心執行長）。

更多三立新聞網報導

左營16槍殺爆頭前…送海外特訓！槍手「擁妻訣別」安家費用曝

議員參選人遭爆「婚外情ing」…匿名黑函曝！市黨部發聲了

左營16槍「行刑式」爆頭亡！百日浮人形…生前得罪大咖身份曝

不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！

