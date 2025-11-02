快訊／「護理女神」突發性健康因素猝逝 黃明志在場涉毒被捕

娛樂中心／徐詩詠報導

擁有甜美外型與傲人上圍、IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出她在國外因突發健康意外離世。好友、網紅雪碧也在臉書上發文悼念。不過最新消息指出，謝侑芯出事當下身處一間高檔飯店房間內，馬來西亞歌手黃明志也在場，且被當地警方發現涉嫌非法持毒，遭逮捕後以保釋金獲准外出。





謝侑芯赴大馬工作意外猝逝。（圖／翻攝謝侑芯IG）

根據馬來西亞《中國報》報導，大馬警方於22日下午接獲通報，一名謝姓女子在高級酒店房內失去意識。警方趕抵現場後，發現謝侑芯已無生命跡象，現場還有42歲的黃明志。據了解，黃明志供稱，事發前謝侑芯進入浴室洗澡，但隨後浴室異常安靜，只傳出水聲，他入內查看後發現對方昏迷在浴缸中。黃明志立即替她施以CPR（心肺復甦術），但謝侑芯仍呼吸困難。

謝侑芯於高檔酒店失去意識，值得一提的是房內還有黃明志，事後遭警方以持毒為由逮捕。（圖／翻攝謝侑芯IG）





警方後續在黃明志身上查獲9顆疑似毒品的藍色藥丸，當場將他逮捕。兩天後，黃明志依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。

