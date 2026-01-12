快訊/護盤台股大賺！國安基金公布去年獲利65億元 創佳績

股市配圖。廖瑞祥攝



國家金融安定基金（國安基金）今日（12日）召開 114 年第 4 季例行委員會會議，並公布 114 年度財務報告。受惠於 AI 浪潮帶動台股首度站上 3 萬點大關，國安基金 114 年度交出亮眼成績單，本期賸餘（獲利）高達 65.31 億元。國安基因自2025年4月9日進場以來，至今已創下史上最長護盤紀錄。

國安基金表示，目前帳面未實現獲利約64.4億元，儘管去年第4季沒進場，但帳面獲利仍增加27億元。

廣告 廣告

根據最新財報顯示，國安基金 114 年業務收入達 66.35 億元。獲利主因來自持有的上市股票市值大幅回升，產生64.4 億元未實現評價利益，加上獲配現金股利約 1.95 億元。

國安基金說明，去年底財報「本期賸餘」65億3,065萬7,207元，主要係基金持有之上市股票市值以114年12月底收盤價計算，公允價值提高64億3,993萬2,705元，及獲配現金股利1億9,513萬3,164元，並經扣減長期借款利息費用9,325萬4,988元後之數。

在成本方面，國安基金採舉債護盤，114 年產生 9,325 萬元利息支出（財務費用）。截至 114 年 12 月 31 日，國安基金資產總額已由113 年底的 3,571 萬元，激增至 187.44 億元，換算約投入 122.5 億元資金，執行護盤穩定操作任務。

國安基金係於 114 年 4 月 9 日，因應川普關稅政策引發的全球股市震盪、台股單日重挫逾千點而獲得授權進場。護盤期間，台股由去年4月初 1.7 萬點一路過關斬將，115 年 1 月初成功突破 3 萬點大關，累計漲幅超過60%。

更多太報報導

台積電周四法說會 陸行之：單季現金股利有機會達7元以上

富邦媒2025全年營收衰退3.46%！仍維持千億高水位

便宜的正2要來了！ ETF股王00631L分割快去投票