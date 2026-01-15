快訊／護航神山！經濟部掛「5大」保證 台積電絕對根留台灣

財經中心／師瑞德報導

台美關稅談判啟動，經濟部拋出「5大保證」穩定軍心，並預留200億「機動子彈」護航半導體鏈。何晉滄次長強調，台積電萬人研發總部與最先進製程絕對根留台灣，產能不受單一市場波動影響。政府掛保證2032年前電力無虞，AI需求已完全納入，同時助傳產轉型軍工衛星，力守經濟紅盤。（圖／資料照）

全球半導體版圖進入劇烈震盪期，台美關稅談判正式進入最關鍵的交鋒時刻！行政院經貿談判小組已於昨晚深夜緊急啟程赴美，準備為台灣半導體及其衍生產品爭取對等且最有利的競爭條件。

經濟部次長何晉滄今日主持本部第1522次業務會報前，特別針對國人關注的「護國神山」動向發表重量級說明。何次長提出「5大保證」穩定市場軍心，強調無論國際地緣政治如何變動，政府確保台積電核心研發與量產根留台灣的決心絕不動搖，並已備妥200億元機動預算隨時應戰。

第1大保證！研發核心固守本土 萬人總部絕對留台

針對外界擔憂台積電可能以擴大赴美投資作為關稅談判籌碼，甚至引發人才外流疑慮，何次長給出強而有力的定心丸。他明確表示，台積電近萬人的研發總部絕對會留在台灣，這正是台灣半導體產業立足全球的核心命脈。透過半導體學院與產官學合作的持續培育，政府將嚴格確保「最先進技術」研發與「最先進量產」節奏優先留在國內，守護台灣技術領先地位。

第2大保證！產能長紅實力穩 不受單一市場波動左右

儘管美方擬針對先進運算晶片加徵關稅，但在全球AI與高效能運算需求爆發的背景下，台積電先進製程的產能利用率持續紅通通。何次長分析，台積電目前訂單能見度極高，且全球佈局乃基於商業市場需求，單一市場的變動對整體產能規劃影響有限。台積電將根據全球訂單動態調整，其技術領先優勢足以抵禦短期稅率波動的衝擊。

第3大保證！200億子彈隨時應援 力挺半導體供應鏈

面對美方232條款壓力，政府談判團隊首要目標是爭取「對等關稅稅率」並力求「不疊加」，確保台灣競爭條件不輸主要對手。何次長透露，經濟部已在「韌性特別預算」460億元中，特別機動預留200億元作為救急彈藥。這筆資金將視談判最終結果，即時投入協助受影響的半導體上下游供應鏈及相關業者進行資源調適與技術因應，讓台灣產業具備更強韌性。

第4大保證！輔導傳產轉型 緊跟神山腳步變身國家隊

何次長點出，台積電持續增加在地採購比率，正是傳統產業「由綠翻紅」的最佳轉型契機。政府目前積極引導工具機、機械設備等傳產業者跨入半導體設備、軍工無人機或太空衛星通訊領域。他舉例，台灣無人機能在波蘭市場大有斬獲，技術基礎正是來自精湛的傳產工藝。未來這些轉型成功的業者將成為半導體國家隊的重要側翼，共享神山成長紅利。

第5大保證！2032年前電力供應無虞 AI用電早算好了

針對半導體大廠最擔憂的電力穩定性，何次長再度掛保證。他重申，根據去年底最新發布的10年電力供需報告，直至2032年電力供應皆無虞。該預測已完整將AI產業的「爆炸式用電成長」以及台積電先進製程的巨大耗電需求完全預納。他信心喊話：「大家不用擔心，電力絕對充足，足以支撐台灣半導體未來黃金十年的發展需求。」

