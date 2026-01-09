快訊／讀賣：日相高市將解散眾院 預定下月上旬改選

日本首相高市早苗。共同社／美聯社



日本《讀賣新聞》9日晚間報導，日本首相高市早苗考慮解散國會眾議院，舉行改選，預計選舉可能在2月上旬至中旬舉行。

報導指出，高市考慮在23日國會開議日提出解散眾院的動議。高市認為，執政黨自民黨在國會參議院仍處於少數地位，必須盡快掌握優勢、蓄積力量，才能推行各項政策。

政府關係人士透露，眾院改選目前有兩個方案：一是本月27日發布公告，2月8日舉行投開票，二是2月3日公告，2月15日投開票。

自民黨目前在眾院與維新會結盟，自家199席加上維新會後掌握233席，在465席的眾院剛剛好過半。但是在248席的參院，自民黨100席加上維新會19席並未過半。

根據《讀賣新聞》最近一次的全國民調顯示，內閣去年10月首次組成時的支持率為71%，並維持在70%左右，直到去年12月升至73%。內閣支持率穩定居高，可能加強高市解散眾院改選的信心。

依據往例，日本國會開議日會舉行開幕式，首相也會發表施政方針演說。日本政治史上曾有四次眾院「開議日當天宣布解散」的前例，分別是1966年、1986年、1996年和2017年。這四次眾院解散中，時任首相均未發表演說。

