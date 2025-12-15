快訊／變壁紙前快退場！美股開盤「它」崩68％

財經中心／倪譽瑋報導

iRobot因破產啟動重整，客戶的服務不會受到影響，但普通股將下市。（圖／翻攝自iRobot官網）

美股AI題材氣氛仍偏低迷，是否出現回檔有待觀察。其他較重大的消息，掃地機器人大廠iRobot（IRBT.US）宣告破產，未來將轉為私人公司，普通股下市不再那斯達克交易，開盤股價一度崩68％，擁有其股票者需注意。另外，本週還有多項經濟數據出爐可關注。

先前博通（Broadcom）與甲骨文（Oracle）的下跌，為AI市場帶來低迷氛圍，前者訂單積壓、後者傳出與OpenAI相關的資料中心建設，恐拖延到2028年，但發言人駁斥此說法。大方向上，本週還有11月就業報告、11月CPI數據等將公布。

個股方面，掃地機器人始祖iRobot宣布破產，將由中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）接手並轉為私人公司，普通股也下市不再那斯達克交易，該消息已讓其盤前暴跌破70％。另外，外媒指出，ServiceNow擬收購新創資安公司Armis，金額高達70億美元，收購可能在數日內敲定，但也不排除破局。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲134.31點或0.28%、標普500指數上漲23.27點或0.34%、那斯達克綜合指數上漲75.70點或0.33%、費城半導體指數上漲74.28點或1.06%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲2.39美元或1.37%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.49美元或0.18%。另外，iRobot（IRBT）下跌2.9600美元或68.52%、ServiceNow（NOW）下跌70.39美元或8.14%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

