快訊／變天雨神報到！2縣市大雨特報 17縣市小心強陣風

生活中心／游舒婷報導

受到東北季風影響，今（17）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署提醒民眾，要注意瞬間大雨，山區則要慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒民眾小心。

基隆市、新北市大雨特報。（圖／取自中央氣象署）

另外，氣象署也提醒，因為東北風明顯增強，17日晨至18日晚上臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，要多加注意。

更多三立新聞網報導

感冒亂吃藥！男喉嚨痛爆 一照「長滿雪花」嚇壞醫

普發一萬詐騙新招！接1電話「半輩子積蓄沒了」超逼真手法曝光

工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬

頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆

