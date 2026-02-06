快訊／《豆腐媽媽》替身演員墜樓！摔出氣墊「顱內出血」勞檢處出手了

記者羅欣怡／桃園報導

民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝時， 一名替身演員摔傷，一度病危進ICU。（圖／翻攝自豆腐媽媽Youtube）

民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。對此，桃園市勞檢處也出手，將開罰30萬元。

替身演員從高處意外墜地。（圖／翻攝畫面）

勞檢處綜合行業科科長郭翼維表示，在接獲通報後已即刻啟動相關調查與行政處理作業。經查，劇組確實辦理防止工作者自兩公尺以上高處墜落危害之預防措施，後續將就違反職安法規定部分，依法裁處最高 30 萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

桃園市勞檢處出手，開罰30萬元。（圖／翻攝畫面）

台北市電影戲劇業職業工會6日發表聲明，透露蘇姓男替身拍攝期間因現場缺乏有效安全防護措施，從四節高台處高空墜落，還經過家屬同意公開事發影片，片中可看到劇組雖然在水泥地上鋪了軟墊，但疑似範圍不夠廣，男替身掉落時往外彈出，頭部直接撞擊水泥地發出巨響，目睹的女工作人員發出尖叫，其餘防護人員也嚇傻在地。

更多三立新聞網報導

甜娶中國妹…卻來台當米蟲！她「領光存款、盜刷信用卡」再落跑 尪崩潰

慶生照抓姦！小三激戰人夫辯：只是吃飯 辣聊「禁慾很久」成鐵證

女兒遭霸凌！柚子醫師控校「要被害人道歉」怒轉學 學校回應了

誇張畫面曝！女駕駛「國道內車道」急煞停下 整排車等她…救狗

