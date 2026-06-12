快訊／豪大雨不斷 水利署對2地發布淹水警戒

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氣象署對兩地發布淹水警戒。（示意圖／東森新聞）





受到鋒面影響，今日（12）白天全台雨勢不斷，水利署下午也針對全台兩地發布淹水警戒，提醒民眾低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

淹水警戒地區有哪些？

二級警戒

屏東縣 里港鄉

高雄市 大樹區

淹水警戒。（圖／水利署）

氣象署在今日15時40分針對12縣市發布豪、大雨特報，雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹至臺中、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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氣象署提醒，今日受鋒面影響，中南部地區易有陣雨或局部雷雨，並且有局部大雨發生的機率，而北部及東半部地區也容易有短暫陣雨，天氣不穩定，外出請記得攜帶雨具備用，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，且因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動，而晚上隨著鋒面逐漸北抬，預估降雨稍減緩，不下雨的空檔亦增加；氣溫方面，北部及宜蘭低溫約22至23度，其他地區２４至２６度，而白天高溫北部及宜蘭僅24至26度，感受舒適稍涼，而中南部及花東為27至29度。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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