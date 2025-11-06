快訊／豬瘟防疫一團亂！盧秀燕道歉認：做得不好…率市府團隊鞠躬致歉

記者吳泊萱／台中報導

台中爆發非洲豬瘟疫情，台中市府防疫接連出包，引發外界抨擊，就在疫情控管暫時告一段落後，台中市府以防疫不力為由，於今日（6日）中午開鍘農業局長張敬昌及環保局長陳宏益。台中市長盧秀燕也在下午出面受訪，並兩度率領市府團隊向社會大眾鞠躬致歉，喊話「自己非常抱歉，媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

台中市長盧秀燕今日（6日）下午於市府召開記者會，表示豬瘟疫情的絕大部分管制，將陸續開放解封，受影響的各行各業都將逐漸恢復正常，對於這次疫情，她有兩點要向社會大眾說明。

廣告 廣告

盧秀燕首先指出，防疫最重要的任務，就是把疫情鎖在案場，病毒沒有外流，這次跟中央團結合作，齊心齊力完成這項任務。對於過程中，中央給台中市府的協助，我們深表感謝。另外，各縣市長、產業界以及市民家人給的關心鼓勵，她也在此一併致謝。

台中市長盧秀燕坦承市府防疫做得不夠好，兩度率市府團隊鞠躬致歉。（圖／翻攝畫面）

隨後盧秀燕率領市府團隊兩度在鏡頭前向社會大眾鞠躬致歉，表示台中市府在防疫過程當中做得不夠好，她身為市長蓋括承受，應該要道歉。她強調，除了致歉，市府剛才也已發布相關首長的人事異動，目前事件調查加速進行中，一有結果就會立刻對外公布。

盧秀燕表示，這次豬瘟事件讓大家擔心，我非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。她喊話，台中是個努力向上進步的大城市，要做得更好，才能對得起7年來，大家對市府團隊的支持愛護，並強調這次案件絕對會引以為鑑。

更多三立新聞網報導

快訊／好市多豬肉限購令解除！全聯週六就有冷藏肉 家樂福、愛買下週

邊境不可能100％擋住病毒！獸醫師：廚餘養豬最好停了

快訊／非洲豬瘟防疫一團亂！中市環保局長、農業局長遭拔官…即日起免職

獨家／冬令進補撞缺豬潮！中醫教你立冬無肉也能補 五種替代食材一次看

