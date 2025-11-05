快訊／豬肉解禁了！11/7就可買到溫體豬 傳統市場這天全面開賣

記者蔣季容／台北報導

豬肉解禁了！11月6日中午12時解禁運輸、11月7日凌晨0時解禁批發屠宰。（示意圖／資料照）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布豬隻禁運、禁宰15天。農業部長陳駿季今（5）日表示，從爆發至今並未新增其他案例，防疫工作已達「清零」目標，11月6日中午12時解禁運輸、11月7日凌晨0時解禁批發屠宰。稍早農業部也說明溫體豬上市時間序。

農業部指出，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會上到傳統市場，而11月7日開放後，國內的肉品市場會在7日早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰的程序。因此最快可在「11月7日的黃昏市場見到溫體豬，但大部分的傳統市場肉攤則是在11月8日（六）上午開始販售國產豬。

廣告 廣告

農業部列出時間序，7日上午上午至傍晚，肉品市場陸續進行拍賣；7日晚上進行屠宰相關作業。7日黃昏市場溫體豬上市（較少），8日早上的傳統市場溫體豬上市（較多）。

陳駿季今日在非洲豬瘟中央應變災害中心記者會指出，從爆發至今並未新增其他案例，防疫工作已達「清零」目標。為確保恢復上市過程安全，肉攤業者停業15天後須完成重新消毒，屆時將同步啟動全台強力清消作業，維持乾淨環境與生物安全。他強調，防疫工作不會因解禁而中斷，若批發市場或屠宰過程出現死亡豬隻或異常個體，都會立即送檢，務求「確保再確保」，避免疫情再度發生。

更多三立新聞網報導

全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」

喝咖啡別碰這5樣東西！醫曝2地雷「癌細胞爬上身」

「6種致癌物」潛伏生活中 醫示警：咖啡、麵包都中鏢

維生素C多檸檬20倍！醫讚「1冷門水果」抗發炎、延緩慢性病

