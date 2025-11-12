快訊／貓奴瘋搶夢幻車牌！「CAT-8888」瘋狂出價130次 最終57.6萬天價決標

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

傳說中的「貓奴身分證」車牌號碼「CAT」系列今（12）日中午決標，全台貓迷為了搶下專屬號碼掀起一場競標大戰。其中最吸睛的「CAT-8888」自用小客貨車車牌從起標價6000元一路飆升，前後歷經高達130次出價，最終以57萬6000元天價決標，榮登本次競標王。

傳說中的「貓奴身分證」車牌號碼「CAT」系列今（12）日中午決標。（圖／交通部）

根據公路監理機關統計，本次「CAT」系列自11月10日開標至今日決標，共釋出2193面車牌，總決標金額高達2025萬元。除了「CAT-8888」被瘋搶之外，「CAT-7777」也經過33次搶標，以27萬1000元成交；緊接著「CAT-6666」拍出20萬6000元、「CAT-5555」20萬3000元、「CAT-9999」則以20萬1000元拿下，前五名熱門車牌全都突破20萬元大關，可說是「貓奴界的黃金五連號」。

依規定，競標金額超過30萬元的車牌，需先繳6萬元保證金才能參與競標；若得標後未在期限內繳清款項，保證金將遭沒收，且一年內不得再參加車牌競標。至於未得標或已完成繳費者，保證金將在10個工作日內退還。

