快訊／財報掀牌出事！美股開盤「這科技大廠」暴跌14％

財經中心／倪譽瑋報導

英特爾2025第四季財報營收稍優，但對2026的財測保守許多。（圖／翻攝自Intel臉書）

今（23）日美股有重要數據，衡量景氣的PMI、密大消費者信心指數將在盤中登場。另外，科技大廠英特爾（Intel）的財報，營收雖好，但對未來財測低於市場預期不少，執行長也坦言公司陷入頹勢；另外，生活用品製造商寶僑（Procter & Gamble，P&G）評級被投行調高，可留意後續走勢。今日美股開盤，英特爾一度下跌超過14％。

本日美股的重要數據，1月美國製造業、服務業的PMI（採購經理人指數）將在22時45分公布，主要用於評估產業景氣榮枯，高於50代表擴張，本次雙PMI市場逾期為52左右。還有美國密西根大學信心指數23時公布，可評估消費者對經濟環境的信心。

個股方面，英特爾公布了2025會計年度第四季財報，營收來到137億美元，優於市場預期的134億美元；然而，公司估本季營收只有117億至127億美元，低於市場預期125.1億美元。執行長陳立武也說，公司需要時間才能扭轉頹勢，消息一出打擊投資人信心，盤前一度跌破11％。另外，稍早摩根大通將寶僑的評級，從「中性」上調至「增持」，帶動盤前上漲。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌261.21點或0.53%、標普500指數下跌6.81點或0.10%、那斯達克綜合指數上漲2.62點或0.01%、費城半導體指數下跌49.42點或0.61%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲3.60美元或1.95%；指標美股蘋果（AAPL）上漲2.41美元或0.97%。另外，英特爾（INTC）下跌8.04 美元或14.81%、寶僑（PG）上漲2.11美元或1.42%。

