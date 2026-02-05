快訊／財神爺扛不住了！威力彩連29摃 下期狂飆「11.5億」急尋接棒人

財經中心／師瑞德報導

這包真的太重了！威力彩第115000011期今晚（2/5）開獎，第一區開出07、22、28、34、36、37，第二區07，結果確定連29槓，頭獎紅包「愈來愈大包」，連財神爺都快扛不住。台彩預估，在買氣噴發助攻下，下期（2/9）頭獎將一舉衝破10億大關，上看11.5億元！這筆「重量級」獎金若由一人獨得，將創下第五屆公益彩券第二高紀錄，全民蓄勢待發，準備在下周一幫財神爺「卸貨」。（AI製圖）

「這包紅包真的太重了，誰來幫忙扛一下！」威力彩今晚（5日）開獎再次槓龜，寫下連續29期頭獎從缺的紀錄。隨著獎金不斷滾入，原本的9.7億元已經不夠看，台彩預估下期（2月9日）頭獎將呈現「報復性成長」，直接衝上11.5億元大關。面對這包「愈來愈大包」的超級紅包，連財神爺似乎都快扛不住了，急需有緣人下周一來幫忙「卸貨」。

獎號出爐！雙「07」坐鎮 頭獎持續難產

台灣彩券公司今晚開出威力彩第115000011期獎號，第一區中獎號碼為「07、22、28、34、36、37」，第二區中獎號碼則為「07」。儘管第一區與第二區都開出「07」，但幸運之神並未眷顧，頭獎最終無人能將這筆鉅款帶走。

連29槓！獎金池滿到「漫出來」

威力彩自開春以來買氣持續加溫，但頭獎得主始終未現身，導致獎金池的水位不斷上升。今晚確定連29槓，這意味著原本就已相當驚人的獎金將繼續膨脹。台彩預估，下期銷售金額將落在4.6億至4.8億元之間，在龐大買氣挹注下，頭獎金額將從原本的9.7億元，一口氣暴增至11.5億元。

挑戰第五屆次高 這包紅包「愈來愈大包」

「愈來愈大包」不僅是形容詞，更是現在進行式。高達11.5億元的預估頭獎，若在下期順利開出且一注獨得，將創下第五屆公益彩券發行以來的第二高頭獎紀錄。彩券行業者形容，現在的獎金規模已經進入「超級戰區」，這包沈甸甸的紅包，普通人只要接到了，下半輩子絕對是財富自由，甚至足以改變整個家族的命運。

財神爺急了！下周一等你來接手

隨著紅包重量級升級，坊間也打趣說道：「財神爺捧了29期，手應該真的很痠了。」不少彩迷紛紛表示，不能讓財神爺這麼辛苦，下周一絕對要進場幫忙「分擔重量」。業者也預期，這個週末到下周一開獎前，將會湧現大量的包牌客與集資團，畢竟面對11.5億元的誘惑，誰都不想錯過這個能幫財神爺「解脫」、也讓自己「翻身」的絕佳機會。

下期威力彩將於2月9日（下周一）晚間開獎，這包連財神爺都快扛不住的巨大紅包最後會獎落誰家？全台民眾都在看，但也光只是看，快來下注，讓別人看著你中獎！

