快訊／財神爺放年假？威力彩連23摃 下期拼5.7億

財經中心／師瑞德報導

威力彩今日（1月15日）開獎結果揭曉，頭獎未能開出，目前已達成連續23摃。台彩官方預估，下期（1月19日）銷售額約為1.5億至1.7億元，累積頭獎獎金有望上看5.7億元。隨著連續摃龜帶動買氣，全台各地彩券行預計將迎來更多想試手氣的民眾，共同角逐高額獎金。（圖／如何出版提供、記者鍾志鵬攝影、翻攝自pixabay網站、翻攝自樂天拍賣、翻攝自千萬邦文化）

威力彩今（15）日晚間開出最新一期中獎號碼，根據台彩官網公布之派彩結果，本期頭獎再度遺憾摃龜。至此，威力彩頭獎已連續23期未開出，獎金持續累積至下一期。

由於頭獎獎金吸引力不斷攀升，台彩預估下期（1月19日）的銷售額將落在1.5億元至1.7億元之間。在前期累積獎金與銷售所得雙重助攻下，下期威力彩開獎時，預估頭獎總獎金將有機會上看5.7億元。

台彩表示，本期雖未產生億萬富翁，但二獎至九獎仍有眾多幸運得主中獎。提醒所有購買彩券的民眾，請務必核對手中券面資訊，中獎者應於領獎期限內前往指定兌獎據點辦理。下次開獎日為1月19日星期一，有意挑戰高額獎金的民眾可前往全台彩券行洽詢購買。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

