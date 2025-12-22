快訊／財神爺迷路！威力彩「連16槓」 下期狂飆3.1億「剛好當聖誕禮物」

財經中心／師瑞德報導

威力彩今（22）日晚間開獎，頭獎確定未開出，已連續16期槓龜。台彩預估，下期（12/25）適逢聖誕節，頭獎累積金額將上看3.1億元。不少彩迷已蓄勢待發，準備在聖誕節當天試手氣，力拚將這份3.1億的「聖誕大禮」帶回家。（AI製圖，情境模擬）

想要財富自由的民眾可能要再等等了！今（22）日晚間開獎的威力彩，頭獎確定「未開出」，目前已邁入連16槓的局面。雖然今晚沒能誕生億萬富翁，但也意味著下一期的獎金將會更加誘人。台彩公司預估，下期（12/25）銷售金額約為0.8至0.9億元，頭獎累積金額將上看3.1億元。

由於下一次開獎時間適逢12月25日聖誕節，不少彩迷已經摩拳擦掌，準備在節日當天試試手氣。彩券行業者也看好這波「聖誕商機」，預期將會有不少民眾集資包牌，希望能把這筆3.1億元的鉅額獎金當作是「聖誕老公公送的最大禮物」，一舉退休環遊世界。

