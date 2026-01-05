快訊／財神爺還沒到！威力彩「連20摃」 下期頭獎狂飆4.4億

財經中心／師瑞德報導

威力彩今（5）日頭獎未開出，已連續20期摃龜！台彩預估，隨著累積獎金攀升，下期（1/8）買氣將持續增溫，預估銷售金額達1.15億至1.25億元，頭獎金額更有望上看4.4億元。想在年前拚財富自由的民眾，務必把握本週四的開獎機會。（AI製圖）

想當億萬富翁還有機會！台灣彩券公司今（5）日晚間開出最新一期威力彩，結果頭獎未開出，這已是威力彩連續第20期摃龜。由於連續多期未開出，累積獎金持續墊高，吸引不少彩迷關注。

台彩表示，預估下期（1/8）銷售金額將落在1.15億至1.25億元之間。在買氣增溫與累積獎金的加乘效應下，下期頭獎金額預估將上看4.4億元。隨著農曆年關將近，這筆鉅額獎金勢必將掀起新一波的「集資熱潮」，不少民眾希望能趕在過年前博個好彩頭，為自己賺進超大紅包。

