快訊／貨車貪快削活人…軀體「捲輪下輾模糊」OHCA！

記者簡榮良／高雄報導

誰都不希望平安回家的路崎嶇難行！高雄仁武區水管路今（9）日下午13時許發生驚悚車禍，65歲周姓貨車司機要前往工地上工，卻疑似貪快、闖紅燈，撞上無辜35歲洪姓機車騎士，洪男身軀當場被輾過模糊，失去生命跡象送醫救治，狀況非常不樂觀。

65歲周姓貨車司機要前往工地上工，卻疑似貪快、闖紅燈，撞上且輾過無辜35歲洪姓機車騎士。（圖／翻攝畫面）

今（9）日下午13時許，警方接獲通報，於仁武區安樂東街與水管路口發生一起交通事故。經初步調查，65歲周男駕駛自小客貨車行經水管路由東向西，至安樂東街路口，疑似違規闖紅燈，與沿安樂東街由北往南直行的35歲洪姓男騎士發生碰撞，導致洪男全身多處擦挫傷，甚至遭捲入輪下輾過，送醫搶救中，狀況非常不樂觀。

廣告 廣告

警方實施酒測，周男酒測值為0，洪男則待抽血檢驗。初步研判，肇事主因是周男違規闖紅燈，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

初步研判，肇事主因是周男違規闖紅燈，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

屏東鹹湯圓、粿仔「二代謀殺二代」！開車攔腰撞輾…竟是同血脈

慟！中經院副院長「產業軍師」王健全過世…享壽67歲

告別式後…掛酒臉返隊遭檢舉！高雄警官「拒酒測：我有請假」下場曝

車禍沒熄火…熱心民眾救駕誤催油門「加碼謎樣1姿勢撞牆」超糗畫面曝！

