快訊／貨車轉彎出大包！怪手翻落「重壓騎士」機車淪廢鐵…人送醫不治

記者陳弘逸／屏東報導

43歲孫姓男騎士遭砸中重傷，當場沒了呼吸心跳，人送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

屏東縣萬巒鄉信敏路今天（28日）上午發生嚴重事故，一輛載運怪手的大貨車，後車斗怪手疑未固定掉落，砸中對向車道的騎士，造成他當場沒了呼吸心跳，人送醫搶救不治；詳細事故原因，仍待釐清。

一輛載運怪手的大貨車，後車斗怪手疑未固定掉落，砸中對向車道的騎士。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在今天（28日）上午7時許，萬巒鄉張屋路發生大貨車載運怪手，轉彎時，不慎翻覆，壓傷對向騎士的離譜事故。後車斗掉落的怪手翻落路面，機車被壓爛，受波及的43歲孫姓男騎士重傷，當場沒了呼吸心跳，人送醫搶救不治。

屏東縣萬巒鄉信敏路今天（28日）上午發生嚴重事故，一名騎士身亡。（圖／翻攝畫面）

肇始者為28歲劉姓男子，無酒駕情事，因行經彎道處，載運的怪手疑未固定掉落釀禍，詳細事故原因，仍待釐清。

