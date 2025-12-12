快訊／貨輪廢油竟被偷排進基隆河！10萬戶「喝油水」 將誠公司5幹部羈押禁見

檢方查出基隆河污染元兇，為將誠公司偷排廢油，5名嫌犯遭羈押禁見。翻攝謝國樑臉書

基隆河上月爆發嚴重油汙事件，超過10萬戶基隆、汐止居民的自來水受到污染，引發民怨沸騰。基隆地檢署追查後發現，位於基隆暖暖區的將誠公司涉嫌偷排貨輪廢油，導致油汙一路流進基隆河並被抽入民生用水。檢方10日發動大規模搜索並拘提7人，今（12日）基隆地院裁定其中5人羈押禁見。

基隆地檢署指出，案發後隨即啟動檢警環聯合調查機制，循線鎖定位於基隆河岸附近的將誠公司。該公司主業為廢棄物處理，依法應將從貨輪收取的油汙廢水載運至桃園合法工廠處理；然而，將誠疑為節省處理費用，竟將從台中港貨輪收集的廢油直接存放在油罐車內，再偷偷排入暖暖區源遠路102巷碇內大排。

廣告 廣告

大量廢油沿排水系統一路流進基隆河，污染範圍廣大，最終進入台水取水口，造成10餘萬戶居民「不知喝下受污染的水」，影響甚鉅。

檢方認為，負責人游男及何姓、許姓、張姓、江姓員工5人涉犯水汙染防治法、廢棄物清理法等罪，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見並獲裁准。另2名王姓員工則以4萬元、5萬元交保。

環境部與基隆市環保局在追查過程中，也發現正方倉儲與盛星動力公司同樣涉有非法排放行為，分別遭裁罰60萬元及100萬元，但兩家公司並非本次汙染事件的主要源頭。

基隆河油汙事件持續延燒，檢方強調將向上追查是否有更高層指示或結構性不法，全案仍在擴大偵辦中。



回到原文

更多鏡報報導

您的餐點「行糾」中！ 外送員爆氣撞飛小黃運將畫面曝

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證

北市車手拒捕撞警狂逃 嫌犯欲逃柬埔寨「避風頭」機場落網