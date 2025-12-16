快訊／貪污二審逆轉判6個月！高虹安：將依法完成復職，回到市長崗位

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安涉詐助理費，一審依刑法第55條從較重的「利用職務機會詐取財物罪」判7年4月徒刑、褫奪公權4年，沒收11萬6514元不法所得。二審今（16日）宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。對此，高虹安也表示，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

高虹安指出，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

廣告 廣告

高虹安強調，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

高虹安也感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

更多三立新聞網報導

詐領助理費案二審宣判 高虹安貪污罪撤銷！偽造文書判刑6月

一審判處7年4月！高虹安涉詐領助理費11萬 今高院二審上午10點宣判

高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑

吳靜怡：鄭麗文是不是被架空？藍營金主居然可以直接介入黨團運作？

