快訊／貪污二審逆轉！高虹安「燦笑跑行程」談復職：當然愈快愈好

記者羅欣怡／新竹報導

停職中的新竹市長高虹安，今（17日）出席二審宣判後的第一個行程。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市長高虹安因貪污案停職中，昨（16日）二審宣判，貪污罪撤銷，僅依《使公務員登載不實罪》判6個月。今日高虹安出席宣判後的第一個活動，看起來心情相當不錯，對媒體的問題有問必答，被問到復職問題，高虹安則說「當然是愈快愈好。」

高虹安指出，這個復職也等了非常長一段時間，在停職時間也沒忘記對新竹市還有很多責任，尤其是在市長任內，從選市長、反罷免投票，自己身上等於背負兩次選民託付的責任，「對我而言，我希望能趕快盡快的回到市府工作、正常生活，讓市民感受到安定的新竹，這是最重要的。」

高虹安明顯心情不錯。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安也說，目前沒收到內政部的回函，早上劉部長有說會盡快處理，「相信很快就會有好的消息。」

高虹安指出，目前是還沒有收到判決書，目前相關的法律的爭點，或是合議庭的判斷，請各界都要等收到判決書詳細的內容再評論會比較好，尊重大家對判決的想法，請大家尊重司法、尊重法院。

高虹安表示，復職「希望愈快愈好」。（圖／記者羅欣怡攝影）

至於被問到何時回到民眾黨，高虹安指出還沒有跟黨內進行討論，目前最重要的就是趕快回到市政崗位，趕快將政見依序兌現是最重要的，黨籍的部分沒討論也沒思考，「回到市長崗位是最重要的事情。」

