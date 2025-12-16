快訊／貪污獲判無罪 高虹安：將依法復職，全力回到市政工作

高虹安遭控在立委任內貪污助理費案今（16日）二審宣判貪污無罪。（本刊資料照）

前新竹市長高虹安遭控在立委任內貪污助理費案，去年7月一審依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，犯罪所得11萬6,514元沒收，並由內政部予以停職，全案上訴二審後，高院今（16日）宣判，貪污無罪，改依偽造文書罪判6月可易科罰金。以下為高虹安聲明。

針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。

至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

由於今二審貪污被判無罪，高虹安將依地方制度法第78條第2項規定：「得准其先行復職」，由內政部決定是否先行復職。

