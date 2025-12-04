快訊／買地瓜、蒜頭一夜改命！桃園1幸運兒市場隨手結帳 中發票千萬獎

財經中心／李宜樺報導

財政部今（4）日公布中獎清 冊，台北信義區7-ELEVEN開出特別獎，民眾僅花64元買地瓜就抱走千萬。桃園中壢生鮮市場開出千萬發票，買蒜頭也能翻身成富翁。（圖／三立新聞網製圖）

114年9至10月期統一發票千萬特別獎得主出爐！財政部今（4）日公布中獎清冊，全台共有11筆特別獎紀錄，其中最吸睛的是序號2與序號5──一張是台北信義區7-ELEVEN購買地瓜與飲品共64元的發票；另一張則是桃園中壢阿潭ㄟ生鮮市場購買蒜頭153元的發票，雙雙抱回千萬大獎，堪稱「最香的中獎組合」。

64元地瓜換千萬 超商店員也傻眼

根據財政部公布資料，中獎的序號2發票開立店家為「統一超商股份有限公司第687分公司」，地點在台北市信義區松仁路91-1號。中獎民眾僅花64元購買地瓜與飲品，竟成為千萬富翁。

桃園買蒜頭中大獎 市場老闆樂翻

另一張中獎發票開立於桃園中壢「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，購買項目是蒜頭等食品，共153元。老闆表示，這名客人平常固定買菜，沒想到這次竟因一袋蒜頭翻身成千萬富翁，笑稱「蒜頭防疫、也防窮」。

全台11張特別獎 最小金額僅38元

本期共開出11張特別獎（1000萬元），最低中獎金額僅38元，出自高雄一名消費者於麥當勞購買飲品的發票。財政部提醒，中獎發票領獎期限至115年3月5日止，逾期不得兌領。

小額消費也能翻身 專家籲多用載具

專家指出，小額消費中獎案例頻傳，提醒民眾多使用雲端發票載具，避免紙本遺失。從地瓜、蒜頭到咖啡，只要登錄成功都有機會成為下一位「超市富翁」。

