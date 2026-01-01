快訊／資深民歌手王夢麟酒駕「衝撞燈桿」！清潔隊推車成碎片

社會中心／巫旻璇報導

72歲的知名歌手王夢麟於12月29日清晨6點左右，被發現酒後駕車行經台北市內湖區康樂街時發生事故。當時他自北往南直行，先是以右前車頭擦撞到環保局清潔人員所使用的手推車，接著再撞上同側的路燈桿，造成現場一陣騷動。警方獲報後立即趕抵現場處理。據了解，王夢麟並未在事故中受傷，清潔隊員也幸運無恙，受損的僅有手推車以及路燈桿等公物。不過，警方在現場進行酒測時，王夢麟的酒精濃度高達0.73毫克／公升，遠超過法定標準。警方依公共危險罪嫌將他移送法辦，後續仍待檢警進一步調查釐清事故原因。

