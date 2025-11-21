快訊／賓賓哥校園開直播惹議 盧秀燕怒批「白目」 中市府重罰13萬

記者潘靚緯／台中報導

賓賓哥未經同意在台中學校演講開直播，遭台中市政府開罰13萬罰鍰。（圖／翻攝自網路）

台中市中山國中19日邀請魔術師王元照演講，不料王卻私下邀網紅「賓賓哥」到場擔任神秘嘉賓，賓賓哥在未經學校同意下，大開直播還出現不當發言造成風波。台中市長盧秀燕震怒，宣布兩人永不錄用，今(21)日社會局也依違反兒少法，裁罰王元照10萬罰鍰，賓賓哥江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，觸犯兒少法第49及第69條，裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

台中市長盧秀燕怒批王元照及網紅賓賓哥白目，宣布兩人永不錄用，並追溯法律責任。（圖／翻攝自台中市政府）

盧秀燕怒批，網紅開直播不尊重法律和學生，表示市府態度非常明確，因為校園孩子是市府最保護的一塊，這就是會有孩子個資保護法令，而且校長是有概念，校長已明確表示不可以拍，但該名網紅投機，他不能拍，找朋友拍，有人說是波及朋友，這個情況下，沒有僥倖，兩人都不會錄用。

教育局指出，該校僅邀請王元照先生到校演講，並未邀請江建樺（賓賓哥）。王元照於演講前僅聲稱會邀請「神秘嘉賓」到場激勵學生，但校方早於11月13日以文字訊息明確告知「不得直播」，講座現場亦再次強調禁止直播。

而11月19日講座當日，王元照及同行網紅江建樺無視禁令，仍未經同意擅自直播學生影像，校方當場予以制止，王元照於現場致歉。至於江建樺於11月20日直播中宣稱「校方同意直播」並非事實，其引用之截圖僅為11月11日的初步聯繫內容，屬錯誤訊息，校方於11月13日已聲明禁止直播。

另江建樺20日直播中拿出校方感謝狀，教育局澄清，感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，惟江建樺於講座中擅自直播違反兒少相關法令，校方從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走，屬刑事竊盜罪，校方已向警方報案並完成提告程序。

社會局指出，依校方通報之內容與直播片段，確認王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

市府呼籲，社會各界共同守護學生隱私與校園安全，對於任何不實訊息、斷章取義或不當影像散播，市府將持續依法究責。

