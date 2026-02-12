快訊／賠慘了！新北消防局雲梯車轉彎猛撞保時捷幸無人傷

[Newtalk新聞] 北部一名5個月大男嬰確診為今年首例百日咳，該個案雖已接種疫苗，但自1月下旬起陸續出現咳嗽、喘鳴與呼吸喘等症狀，經通報檢驗確診。疾管署指出，目前匡列4名接觸者，其中2人有疑似症狀。由於全球疫情嚴峻，提醒醫師及嬰幼兒照顧者提高警覺，落實疫苗接種與衛生防護。 疾管署說明，該名個案為北部5個月大男嬰，已按時程接種2劑百日咳疫苗，於今年1月23日起出現咳嗽、喘鳴音、流鼻水及鼻塞症狀，雖持續就醫但症狀未改善，後續更出現陣發性咳嗽、呼吸喘等情形，轉至醫院就醫後，經採檢通報，於2月10日確診，目前個案症狀已改善。針對家庭接觸者4人，其中2名出現疑似症狀，均已安排採檢及評估預防性投藥，衛生單位將持續健康監測至3月4日止。 疾管署監測資料顯示，國內2022年至2026年累計百日咳本土病例數分別為2、0、34、45、1例。以年齡層分析，11至18歲共29例(占35.4%)為多，其次為6個月(含)以下嬰兒21例(占25.6%)；去年病例集中於1至8月，9月至12月僅1例。疾管署表示，全球百日咳疫情仍嚴峻，日本今年截至第4週已累計報告逾800例，以東京都、北海道及埼玉縣為多，該國去(20

新頭殼 ・ 14 小時前