快訊／賠慘了！新北消防局雲梯車轉彎猛撞保時捷幸無人傷
記者莊淇鈞／新北報導
新北市板橋區文化路二段與雙十路二段口，今天（12日）下午2時許，1輛出勤的新北市消防局雲梯車，準備右轉時猛撞1輛白色保時捷，所幸事故未造成人員傷亡，警方獲報到場，雙方駕駛均未酒駕及毒駕，警方依規定拍照、測繪，並調閱監視器影像，相關肇責及事故原因還待後續調查釐清。
