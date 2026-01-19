快訊／賭上日本首相一職去留 高市早苗宣布23日解散眾議院

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗今（19）日傍晚6時（台灣時間下午5時）召開記者會，正式宣布將於1月23日解散國會眾議院。高市表示，解散是「沉重但必要的決斷」，希望由身為主權者的國民，直接決定是否將國家託付於她所率領的內閣。

日本首相高市早苗今（19）日召開記者會，正式宣布將於1月23日解散國會眾議院。（圖／美聯社）

高市指出，自民黨與日本維新會共組執政聯盟後，雖在眾議院席次可望過半，但參議院仍未掌握半數以上席次，加上多項重大政策轉向，包含積極投資半導體與尖端產業、財政政策調整等，均未納入自民黨上次眾議院選舉政見中，有必要重新取得民意授權。她也直言，自己將以首相職位的去留作為賭注，接受選民檢驗。

高市強調，解散前已要求各部會加速執行補正預算，確保因應物價高漲等民生對策不中斷，經濟運作不會出現缺口。據規畫，眾議院選舉將於1月27日公告，並於2月8日進行投開票。

