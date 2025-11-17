快訊／賴清德再度喊話韓國瑜應一致對外、不該為侵略者找藉口

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德今（17）日再度向立法院長韓國瑜喊話，勿為侵略者找藉口（合成圖／翻攝畫面）

立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。

賴清德今天出席國家檔案館開幕典禮前受訪，媒體詢問，韓國瑜批總統自己生病要別人吃藥，這句話合理嗎？賴清德表示，中國的跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼我會請立法院的大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋委員。並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會不能夠沒有態度。

賴清德並表示，我也希望韓國瑜院長能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。

賴清德強調，我們分屬於不同政黨，競爭難免，但我們是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，我們應該要團結一致對外。如果我們今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，他就會有藉口，所以我還是要請韓國瑜院長三思，我們分屬不同政黨，競爭難免，但我們是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

